Vorderwinkler: Planlose Tourismusministerin im Budgetausschuss

SPÖ-Tourismussprecherin vermisst konkrete Pläne der Bundesregierung für Tourismus

Wien (OTS/SK) - Als „planlos“ bezeichnet SPÖ-Tourismussprecherin Petra Vorderwinkler Ministerin Köstinger im Budgetausschuss im Parlament. „Keine konkreten Aussagen zu den Plänen der Regierung für den Tourismus und die Gastronomie von der zuständigen Ministerin. Das Bild, das die Ministerin im Budgetausschuss abgegeben hat ist verheerend. Köstinger schadet damit dem Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig“, so Vorderwinkler. Unbeantwortet blieb auch die Frage, wie Projekte in der Region mit landwirtschaftlichen Betrieben gestaltet werden sollen. „Es ist unverständlich, dass die zuständige Ministerin keine Klarheit und Konkretes hinsichtlich der budgetären Situation des Tourismus-Masterplans offenlegt“, so Vorderwinkler. ****

Vorderwinkler fordert konkrete Schritte und nachhaltige Förderungen für den österreichischen Tourismus und die Gastronomie. „Der Tourismus und die zahlreichen Gastronomiebetriebe sind eine wesentliche Säule der österreichischen Wirtschaft. Sie haben finanzielle Unterstützung, praxistaugliche Regelungen und Rechtssicherheit verdient“, so die SPÖ-Tourismussprecherin. Ohne diese Finanzhilfe und Planungssicherheit wird nachhaltiger Schaden angerichtet. (Schluss) up/rm

