Antrag der NEOS Währing zur Sondersitzung angenommen

Streckenführung des 42A sorgt weiterhin für Diskussionsbedarf

Wien (OTS) - Die gestrige Mobilitätskommission in Währing mit dem Schwerpunkt 42A hat leider gezeigt, dass die grüne Bezirksvorstehung trotz aller Kritik nicht von ihrem Vorhaben abweicht, den 42A durch ein ruhiges Wohngrätzl in Gersthof zu führen. „Die gestrige Sitzung bestätigte die Annahme, dass unsere Vorschläge, wie der Einsatz kleinerer Busse um Engstellen in der Simonygasse passieren zu können, nicht einmal überprüft wurden. Es ist somit zweifelsohne klar, dass nicht alle Möglichkeiten zur Planung der Streckenführung des 42A über Gersthof ausgeschöpft wurden“, so Wilfried Lepuschitz, Klubobmann NEOS Währing.

Auf Initiative der NEOS Währing soll nun eine Sondersitzung einberufen werden, um das Thema 42A weiter diskutieren zu können. Diese wird auch von den Währinger Fraktionen ÖVP, SPÖ und FPÖ unterstützt.

„Ich möchte mich für den Schulterschluss hinsichtlich unserer Forderung einer Sondersitzung bei ÖVP, SPÖ und FPÖ bedanken und fordere Frau Bezirksvorsteherin Nossek auf, einen zeitnahen Termin für besagte Sondersitzung der Währinger Bezirksvertretung zum Thema 42A festzusetzen!“, schließt der Klubobmann. Das von den Fraktionen unterschriebene Begehren ist bereits eingeschrieben auf dem Weg zur Bezirksvorsteherin. Nach Erhalt ist diese angewiesen, innerhalb von vier Wochen die Sitzung einzuberufen.

