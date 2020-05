Sieber zum Internationalen Tag der Familie: Dank an alle Familien

ÖVP-Familiensprecher: Die Familien haben nicht nur in der Krise wertvolle Leistungen erbracht

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Der heutige Internationale Tag der Familie ist gerade in dieser herausfordernden Zeit besonders wichtig, um unsere Familien und ihre Leistungen ins Scheinwerferlicht zu rücken und ihnen für ihr Engagement zu danken“, sagt ÖVP-Familiensprecher Abg. Norbert Sieber.

„Wir stehen gut da, und das ist auch unseren Familien zu danken. Besonders in der Krise hat sich wieder gezeigt, welche wertvollen Leistungen unsere Familien tagtäglich erbringen und wie systemrelevant unsere Familien daher sind“, betont Sieber. „Sei es in der Pflege von Angehörigen, bei der Nachbarschaftshilfe, der Erledigung von Einkäufen, der Doppelbelastung durch Home Schooling und Arbeit oder bei unzähligen Telefonaten, die anderen Menschen Mut gemacht und sie durchhalten haben lassen. Das sollte gewürdigt werden und dafür möchte ich mich herzlichst bei allen Familien bedanken!“, erinnerte Sieber voll Dankbarkeit an die bewältigten vergangenen Wochen. „Ich möchte aber auch betonen, dass Familien nicht nur in der Krise, sondern 365 Tage im Jahr gesellschaftlich wertvolle und unersetzbare Arbeit bringen.“

„Bedanken möchte ich mich auch bei unserer Frau Bundesminister Aschbacher für die Bereitstellung von 80 Millionen Euro, sei es bei der Aufstockung des Familienhärtefallfonds oder bei der Verlängerung der Familienbeihilfe für Studierende und in Ausbildung Befindliche, wenn der Abschluss sich aufgrund von Corona verzögert. Dieses Geld ist ein wichtiger und richtiger Schritt“, ist der Nationalratsabgeordnete überzeugt. „Auch wenn manche Hilfen unserer Bundesregierung nicht als Familienleistung tituliert sind, so helfen das Kurzarbeitsmodell oder die Mietenregelung dennoch direkt dort, wo Familien es am dringendsten brauchen.“

Sieber abschließend: „Ich sehe es als Auftrag der Politik und als Auftrag für mich als Familiensprecher der Volkspartei, dass wir den bisherigen Weg der Entlastung für unsere Familien weiterführen. Der Familienbonus ist ein großartiges Projekt, das auch jetzt vielen Familien mehr Spielraum gibt. Darüber hinaus müssen wir dennoch weitere Entlastungsschritte setzen. Schließlich sind funktionierende Familien die Stütze unserer Gesellschaft, ohne die wir vor teils unlösbare Herausforderungen gestellt wären.“

