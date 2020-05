Lösungen und Fairness für KonsumentInnen und Unternehmen – Verbraucherschlichtung Austria auch 2019 wieder erfolgreich

Mehr Schlichtungsanträge, häufigere Teilnahme von Unternehmen und Einigungen in 66% der Fälle

Wien (OTS) - Besonders jetzt, wo aufgrund des Coronavirus im Reise- oder Dienstleistungssektor gehäuft Probleme zwischen KonsumentInnen und Unternehmen auftreten, kann die Verbraucherschlichtung Austria als neutrale Vermittlerin bei der Lösungsfindung helfen. Egal ob es bei der Stornierung von Pauschalreise oder der Frage nach der Zahlungspflicht gegenüber Fitnessstudios zu Meinungsverschiedenheiten kommt, kann die Verbraucherschlichtung Austria mit ihrer Expertise zur Streitschlichtung beitragen. Dabei handelt sie fair, rasch und kostenlos und kann auf beachtliche Erfolge verweisen, wie der nun vorliegende Jahresbericht 2019 belegt.

Zahlen und Fakten

2019 erhielt die Verbraucherschlichtung Austria 814 Anträge auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens und somit 16% mehr als im Jahr davor. Die betroffenen Unternehmen haben dabei in 81% der Fälle am an sich freiwilligen Verfahren mitgewirkt. In 66% der Fälle, für die die Verbraucherschlichtung Austria zuständig war, konnten Lösungen gefunden werden. Betrachtet man nur jene Fälle, in denen sich das Unternehmen am Verfahren beteiligt hat, lag die Einigungsquote sogar bei 81%.

Alle Zahlen und Fakten zum Jahr 2019 samt exemplarischen Fallbeispielen finden sich im Jahresbericht der Schlichtungsstelle.

Was tun, wenn ich als KonsumentIn ein Problem habe?

KonsumentInnen, die ein Problem mit einem Unternehmen haben und bilateral zu keiner Lösung finden, können sich sowohl über ein Webformular als auch per E-Mail oder Post an die Verbraucherschlichtung Austria wenden. Alle Kontaktinformationen finden sich auf der Website der Einrichtung unter www.verbraucherschlichtung.at.

„Anstatt eine Streitigkeit eskalieren zu lassen, sollten KonsumentInnen und Unternehmen das kostenlose Angebot der Verbraucherschlichtung Austria in Anspruch nehmen und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schlichtungsstelle an Lösungen arbeiten“ , erklärt Dr. Hermann Germ, Obmann des Vereins.

Alternative Streitbeilegung

Als staatlich anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle bietet die Verbraucherschlichtung Austria seit Jänner 2016 auf Grundlage der Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (ADR-Richtlinie) und des Alternative-Streitbeilegung-Gesetz (AStG) als österreichischem Umsetzungsgesetz kostenlose Schlichtungsverfahren an. Dabei unterstützt sie KonsumentInnen und Unternehmen als unabhängige, unparteiische, effektive, schnelle und faire Vermittlerin dabei, Streitigkeiten beizulegen und Lösungen für Probleme zu finden. Die Verbraucherschlichtung Austria ist eine von acht staatlich anerkannten Verbraucherschlichtungsstellen in Österreich, wobei ihr als so genannter Auffangschlichtungsstelle eine spezielle Rolle zukommt. Sie deckt alle Verbraucherstreitigkeiten ab, die nicht in die Zuständigkeit einer der anderen sieben, spezialisierten Stellen fallen. Zum Aufgabenbereich der Verbraucherschlichtung Austria zählen etwa Probleme im Zusammenhang mit dem Kauf von Waren, Reisen, HandwerkerInnen, Versicherungen und diversen Dienstleistungen.

„Die Verbraucherschlichtung Austria kann in fast allen Bereichen, in denen KonsumentInnen tagtäglich Verträge abschließen, helfen und eine sinnvolle Alternative zu einem Gerichtsverfahren anbieten.“ (Dr. Simon Eder, Geschäftsführer und Schlichter)

Rückfragen & Kontakt:

Verbraucherschlichtung Austria

Dr. Simon Eder, Geschäftsführer

Telefon: 01 890 63 11 - 22

simon.eder @ verbraucherschlichtung.at

www.verbraucherschlichtung.at