"75 Jahre Kriegsende / 25 Jahre EU-Beitritt - Festakt des Oö. Landtags"

Am Dienstag, 19. Mai 2020 berichtet ORF Oberösterreich in einem Lokalausstieg in ORF 2 (OÖ) zwischen 11.05 und ca. 12.50 Uhr unter dem Titel „75 Jahre Kriegsende / 25 Jahre EU-Beitritt - Festakt des Oö. Landtags“ live aus dem Linzer Ursulinenhof.

Diese Festsitzung, die corona-bedingt im Großen Saal des Linzer Ursulinenhofs stattfindet, erinnert an das Kriegsende und die Befreiung 1945, an die Unterzeichnung des Österreichischen Staatsvertrags und an Österreichs Beitritt zur Europäischen Union vor 25 Jahren.

Oberösterreich erhält 1945 als letztes aller Bundesländer eine aus politischen Parteien gebildete Landesregierung. Oberösterreich ist jenes Bundesland, in dessen Zentralraum sich die meisten Vertriebenen und Kriegsflüchtlinge einfinden und das, noch vor Beginn des Kalten Krieges, durch die Demarkationslinie an Enns und Donau die Zweiteilung globaler politischer Macht abbildet.

Vor diesem Hintergrund ist die EU als Friedensprojekt aktuell. Und die Erinnerung an den Beitritt Österreichs zur EU vor 25 Jahren ist zugleich die Einladung, die Bedeutung der Wirtschaftsunion aber auch der liberalen Demokratietradition Westeuropas zu vergegenwärtigen.

EU-Kommissar Johannes Hahn ist durch eine Videobotschaft im Festakt präsent, in einer Diskussionsrunde kommen die vier Klubobleute Helena Kirchmayr (ÖVP), Herwig Mahr (FPÖ), Christian Makor (SPÖ) und Gottfried Hirz (DIE GRÜNEN) zu Wort, in Festrede und Grußworten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landtagspräsident Wolfgang Stanek.

Der ORF Oberösterreich überträgt die Festsitzung von 11.05 bis ca. 12.50 Uhr live in ORF 2 (OÖ). Live-Kommentator ist Chefredakteur Johannes Jetschgo, Moderatorin der Diskussionsrunde ist Maria Theiner und Regie führt Reinhard Molterer.

