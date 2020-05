Urlaubsfeeling pur: SUP Yoga am Mattsee

Tausche Yogastudio gegen Wasser und Yogamatte gegen SUP Board

Lochen am See/Mattsee/Salzburger Seenland/Salzburg (OTS) - Die Trendsportart Stand Up Paddle Yoga wird von Danique van Oosterhout - nur 30 Minuten von Salzburg entfernt, am Nordostufer des Mattsees im gemütlichen Naturbadestrand Lochen - angeboten. Die 33-Jährige ist hauptberuflich Yogalehrerin, doch wenn es draußen wärmer wird, verlegt sie ihren Arbeitsplatz an den See.

Bei SUP Yoga werden die Yogaübungen nicht – wie sonst – auf der Yogamatte, sondern stehend, liegend oder sitzend auf dem SUP Board am türkisfarbigen Mattsee praktiziert. Spannend dabei ist, dass Übungen die auf der Yogamatte mit Leichtigkeit praktiziert werden, auf dem SUP Board eine komplett neue Herausforderung darstellen.

Klingt kompliziert, ist trotzdem einfacher als gedacht und macht jede Menge Spaß! Der ganze Körper wird spielerisch trainiert, im Zentrum stehen Balance und Körpermitte. Neben dem körperlichen Training spielt auch die mentale Wirkung eine wichtige Rolle. "Das Wasser hat einen sehr beruhigenden Effekt auf die Teilnehmer. Für diese ist es eine Art Mini-Urlaub, wenn sie nach der Arbeit herkommen und den Sonnenuntergang beim SUP Yoga genießen und abschalten", sagt die gebürtige Holländerin, die seit 10 Jahren im Salzburger Seengebiet wohnt.

Für SUP Yoga musst du weder besonders sportlich noch gelenkig sein. "Es kommt vor, dass Yoganeulinge trocken bleiben und erfahrene Yogis ins Wasser fallen. Zum Glück passiert das eher selten!" lacht die Yogatrainerin.

Ihr Tipp: "Nimm's mit Leichtigkeit!" Der Mattsee gehört zu den wärmsten Badeseen in ganz Salzburg, was den einen oder anderen (un)freiwilligen Köpfler ins Wasser nicht ganz so schlimm macht. Die Wasserfarbe des Sees erinnert an die Karibik und spektakuläre Sonnenauf -und Untergänge über dem See und das Alpenvorland machen das Urlaubsfeeling komplett.



Gönn dir deinen Miniurlaub zu Hause und entdecke Yoga in ungewohnter Umgebung und mit neuen Aussichten! Die SUP Yoga Kurse finden am Mittwochabend und Sonntagmorgen statt.

