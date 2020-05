Merkur Versicherung zieht positive Bilanz

Graz (OTS) - Die Merkur Versicherung AG weist für 2019 eine solide Prämienentwicklung aus. Die abgegrenzten Prämien über alle Sparten betragen 522,2 Millionen Euro und konnten mit einem Plus von + 5,8 Prozent sogar das Vorjahreswachstum übertreffen (2018: + 5,1 Prozent). Die Anzahl der versicherten Risken konnte ebenso gesteigert werden, sie lag am Bilanzstichtag bei 1.015.974 Risken (2018: 1.004.391 Risken). Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019 ist durch sinkende laufende Finanzerträge aufgrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus belastet. Zusätzlich belasten der Brexit und der Handelsstreit zwischen USA und China die Kapitalmärkte. Der Gewinn vor Steuern (EGT) erreichte rund 10,0 Millionen Euro.

Vorstandsmitglied und -sprecher Ingo Hofmann: „Das Ergebnis des Jahres 2019 belegt das solide Fundament unserer Versicherungsgruppe und insbesondere das der Merkur Versicherung AG. Vor dem Hintergrund des anhaltenden niedrigen Zinsumfeldes sind die aktuellen Zahlen durchweg als positiv zu bewerten. Unsere Marke und unsere innovativen Produkte haben weiter an Strahlkraft gewonnen und werden auch weiterhin eine verlässliche Basis für eine zukünftige positive und marktüberdurchschnittliche Entwicklung sein. Für uns steht auch in Zukunft die Absicherung des Wunders Mensch im Mittelpunkt.“

Die Sparten im Überblick

Krankenversicherung. Das Kerngeschäft in der Sparte Krankenversicherung erwies sich 2019 abermals als Wachstumsträger. Hier konnten die Prämien mit einem Plus von + 7,2 Prozent auf 426,4 Millionen Euro erhöht werden – womit der prognostizierte Marktdurchschnitt (+ 3,8 Prozent) deutlich übertroffen wurde. Die Zahl der Risken belief sich auf 634.848 und zeigt somit eine Steigerung von + 3,0 Prozent.

Sachversicherung. Das Prämienvolumen in der Sachversicherung konnte 2019 mit einem Plus von + 2,2 Prozent erneut gesteigert werden (2018: + 1,2 Prozent). Dies ergab ein Prämienvolumen von 21,1 Millionen Euro.

Unfallversicherung. In der Unfallversicherung gab es 2019 bereits eine leichte Steigerung in Höhe von + 0,5 Prozent (2018: – 0,6 Prozent). Die gesamten Prämien dieser Sparte beliefen sich auf 29,1 Millionen Euro.

Lebensversicherung. Die negative Marktentwicklung im Bereich der Lebensversicherung spiegelt sich auch in der Bilanz der Merkur Versicherung AG wider: So sank das Prämienvolumen unter dem Einfluss des Niedrigzinsumfeldes um - 1,4 Prozent auf 45,5 Millionen Euro. Insgesamt wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr in der Sparte Lebensversicherung 56,2 Millionen Euro an die Kundinnen und Kunden ausgezahlt.



Entwicklung der Tochtergesellschaften in CEE

Das Auslandsgeschäft entwickelte sich im Jahr 2019 stabil. Insgesamt erzielte die Merkur Versicherung in der Region Südosteuropa (CEE; Slowenien, Kroatien und Serbien) ein Prämienvolumen von 88,7 Millionen Euro. Mit Jahresende befanden sich 456.525 versicherte Risken im Bestand.

Leicht rückläufig war die Entwicklung der Merkur in Kroatien. Die abgegrenzten Prämien sanken um - 2,9 Prozent und erreichten einen Wert von 36,4 Millionen Euro. Am kroatischen Lebensversicherungsmarkt wurde mit 7,9 Prozent Anteil am Gesamtprämienvolumen der 6. Rang erreicht. Die Geschäftsentwicklung in Slowenien erwies sich als positiv. Die Prämieneinnahmen stiegen bei einem Aufkommen von 48,4 Millionen Euro um + 2,5 Prozent. Mit einem Marktanteil von 7,65 Prozent konnte in der Lebensversicherung der 5. Platz erreicht werden. Serbien erwies sich abermals als schwieriger Markt. Das Prämienvolumen der Merkur osiguranje a.d.o. sank 2019 auf 6,3 Millionen Euro.

Entwicklung Merkur Konzern

Auch der Merkur Konzern weist für 2019 eine solide Prämienentwicklung aus. Das Prämienvolumen wurde um + 4,8 Prozent auf 610,8 Millionen Euro gesteigert, davon entfallen 14,9 Prozent auf die Merkur Versicherungstochtergesellschaften in Südosteuropa. Die Anzahl der Risken stieg auf 1.472.499 (2018: 1.447.069). Dies ergibt eine Steigerung um + 1,8 Prozent. Insgesamt verzeichnete der Gesamtkonzern zum Bilanzstichtag einen positiven Vorsteuergewinn (EGT) in Höhe von 15,8 Millionen Euro.



Geschäftsbericht 2019: 222 Jahre Tradition und Innovation erleben

Die Merkur Versicherung wurde am 17.6.1798 in Graz gegründet. Sie ist damit Österreichs älteste noch bestehende Versicherung und sicher eine der innovativsten. Der Geschäftsbericht 2019 will zum Geburtstag der Merkur diese beiden Eckpunkte, Tradition und Innovation, dramatisieren. Die Geschichte der Merkur wird nicht nur im Druckwerk erzählt, sondern auch mit einer Web Augmented Reality Engine erlebbar gemacht. Ganz ohne App kann man Seiten des Berichts scannen und das Storytelling der 222 Jahre Merkur in einer neuen Dimension genießen. Web Augmented Reality ist die derzeit innovativste Technologie für die 3D-Content-Präsentation und wurde für die Merkur mit internationalen Partnern umgesetzt. Was man zu sehen und hören bekommt, sind ganz menschliche Aspekte der Merkur Geschichte. Denn eines ist seit 1798 Teil der Merkur DNA: Das Wunder Mensch steht im Mittelpunkt.



Über die Merkur Versicherung AG

Die Merkur ist Österreichs älteste Versicherung und eine der führenden Gesundheitsversicherungen. Ihr Schwerpunkt liegt in der Vorsorge. Unter dem Motto „Vorsorgen statt heilen“ steht die Merkur für einzigartige Kompetenz im Bereich der vorbeugenden Erhaltung der Lebensqualität. Das breite Angebot an Vorsorgeleistungen, größtenteils entwickelt vom Tochterunternehmen Merkur Lifestyle GmbH, reicht von maßgeschneiderten Trainings, Wellness-Treatments in hochwertigen Partnerhotels und Hightech Früherkennungs-Checks in führenden Privatkliniken bis hin zu Sportcamps für Kinder. Diese gelebte Vorsorgeidee macht die Merkur zur ersten Vorsicherung der Welt. www.merkur.at



