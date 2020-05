BetaVia(TM) Complete von Kemin erhält positives Novel-Food-Gutachten der EFSA

Des Moines, Iowa (ots/PRNewswire) - Die Immunsubstanz ist das erste aus Algen gewonnene Beta-Glucan-Produkt, das in Europa ein positives Novel-Food-Gutachten erhalten hat

Kemin Industries, ein internationaler Wirkstoffhersteller, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensqualität jeden Tag für 80 Prozent der Weltbevölkerung auf nachhaltige Weise mit seinen Produkten und Dienstleistungen zu verändern, hat bekannt gegeben, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) die Sicherheit von BetaVia(TM) Complete als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 positiv bewertet hat. Dieses positive Gutachten wird es Kemin ermöglichen, eine fünfjährige Exklusivität für den Verkauf von BetaVia Complete in Europa zu erhalten.

BetaVia Complete, eine aus Algen gewonnener Beta-Glucan-Inhaltsstoff zur ganzjährigen Unterstützung des Immunsystems, wird durch ein patentiertes Verfahren unter Verwendung eines geschützten Algenstammes, Euglena gracilis ATCC PTA-123017, hergestellt und ist der erste und einzige aus diesem Stamm gewonnene Inhaltsstoff, für den die EFSA ein positives Gutachten abgegeben hat.

Die EFSA ist die unabhängige Behörde der Europäischen Union, die wissenschaftliche Gutachten erstellt und Risiken in der Lebensmittelkette bewertet. Das Gutachten über neuartige Lebensmittel zu BetaVia Complete, das auf der Website der EFSA öffentlich zugänglich ist, spiegelt die gründliche Sicherheitsbewertung wider, die das EFSA-Gremium für Ernährung, neuartige Lebensmittel und Lebensmittelallergene zu Kemins immununterstützendem Inhaltsstoff durchgeführt hat. Die EFSA erachtet BetaVia Complete als sicher, wenn es in Nahrungsergänzungsmitteln, Lebensmitteln als vollständiger Ernährungsersatz zur Gewichtskontrolle und als Lebensmittelzutat, die einer Reihe von Lebensmitteln zugesetzt wird, verwendet wird. Die EFSA hätte diese positive Schlussfolgerung ohne Kemins firmeneigene Sicherheitsdaten nicht erreichen können.

BetaVia Complete enthält mehr als 50 Prozent Beta-1,3-Glucan sowie Proteine, Fettsäuren, Vitamine, Mineralien und Carotinoide. Dieser nährstoffreiche Inhaltsstoff wird aus einer getrockneten, ganzen Alge (Euglena gracilis) fermentiert und eignet sich daher ideal für ganzjährig immununterstützende Produkte.

"Die EFSA hat die Sicherheitsdaten zu BetaVia Complete einer äußerst strengen Bewertung unterzogen, und diese enorme Leistung zeigt die Stärke des Novel-Food-Dossiers Kemin Human Nutrition and Health, das bei der EFSA eingereicht wurde", sagte Pedro Vieira, Vice President - Europa und Lateinamerika, Kemin Human Nutrition and Health. "Wir freuen uns sehr über das positive Gutachten der EFSA für unseren Inhaltsstoff BetaVia Complete, da Europa ein Schlüsselmarkt für das Wachstum von BetaVia und Kemin Human Nutrition and Health ist".

BetaVia Complete ist ein einzigartiger, aus Algen gewonnener, nährstoffreicher Inhaltsstoff, der das Immunsystem auf drei verschiedene Arten unterstützt, um auf natürliche und effektive Weise die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden zu verbessern. Der dreifach wirkende Schutz von BetaVia Complete umfasst:

Priming angeborener Immunzellen - die erste natürliche körpereigene Abwehrlinie.

Förderung des Wachstums von nützlichen "guten Bakterien" - darunter Lactobacillus und Bifidobakterien - in der Darmmikrobiota, die die meisten Immunzellen des Körpers beherbergt

· Schutz der Gesundheit der Darmzellen, die für die Aufrechterhaltung der Unversehrtheit des Magen-Darm-Traktes unerlässlich sind, damit dieser als physische Schutzbarriere und Immunschild fungieren kann

Diese positiven Auswirkungen auf das Immunsystem schlagen sich in gesundheitlichen Vorteilen nieder, die durch klinische und präklinische Forschung im Bereich der Atemwege und des Gastrointestinaltrakts unterstützt werden.

"Angesichts der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach Produkten, die das Immunsystem unterstützen, freuen wir uns sehr, BetaVia Complete den europäischen Verbrauchern, die nach Lösungen für ein gesünderes Leben suchen, näher zu bringen", sagte Miguel Martinho, Marketing Manager - Europa, Kemin Human Nutrition and Health.

Informationen zu Kemin Industries

Kemin Industries (www.kemin.com) ist ein internationaler Wirkstoffhersteller, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensqualität jeden Tag für 80 Prozent der Weltbevölkerung auf nachhaltige Weise mit seinen Produkten und Dienstleistungen zu verändern. as Unternehmen liefert über 500 Spezialwirkstoffe für menschliche und tierische Gesundheit und Ernährung, Haustierfutter, Aquakultur, Nutrazeutika, Lebensmitteltechnologie, Pflanzentechnologie und in die Textilbranche.

Kemin hat sich seit über einem halben Jahrhundert dem Einsatz angewandter Wissenschaft verschrieben, um die Herausforderungen der Branche anzugehen und Kunden in mehr als 120 Ländern Produktlösungen anzubieten. Kemin stellt mit seinem Engagement für Qualität, Sicherheit und Effizienz für Lebensmittel, Futter und gesundheitsbezogene Produkte Wirkstoffe zur Verfügung, um eine wachsende Bevölkerung zu ernähren.

Das im Jahr 1961 gegründete Unternehmen Kemin ist ein privates, familiengeführtes Unternehmen in Familienbesitz mit weltweit mehr als 2.800 Mitarbeitern und Betrieben in 90 Ländern, u. a. mit Produktionsstätten in Belgien, Brasilien, China, Indien, Italien, Russland, San Marino, Singapur, Südafrika und in den Vereinigten Staaten.

