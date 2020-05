Oldtimer-Versicherung: Tarife online einholen (FOTO)

Wien (ots) - Noch nie war Oldtimer-Versicherung so einfach wie heute! OCC, der führende Anbieter von Versicherungen für klassische Liebhaberfahrzeuge in der D-A-CH-Region, geht den Weg der Digitalisierung konsequent weiter. Ab sofort können neue Kunden bei OCC Österreich ihre Versicherungsangebote auch online einholen. Komplizierte Prozesse so einfach wie nötig und so schnell wie möglich halten - das ist das Credo von OCC.

Vor 35 Jahren besiegelten die Gründungsväter von OCC die ersten Oldtimerversicherungen noch per Handschlag. Heute erstellt OCC das Angebot komplett digital. Seit einigen Tagen können Kunden sich auf occ.eu/at die Offerten für einen Großteil der versicherbaren Old- und Youngtimer (PKW, LKW, Motorräder; bis zu einem Versicherungswert von EUR 120.000,-) bequem online einholen. Désirée Mettraux, Vorsitzende der OCC-Geschäftsleitung: "Digitale Lösungen sind die Zukunft. Es geht darum, die Prozesse für Kunden und Partner zu vereinfachen. Dabei sind wir insbesondere dem Kundenwunsch gefolgt, eine Versicherung transparent zu machen und schnell abzuwickeln." Natürlich soll die persönliche Beratung und Individualität dadurch nicht verloren gehen. Bei Fragen oder Problemen offeriert OCC Österreich weiterhin auch den normalen Service - ganz klassisch am Telefon. Das gilt insbesondere für hochwertige Exoten, Sonderfahrzeuge, Angebote für mehrere Fahrzeuge und Sammlungen.

OCC bietet seit mehr als 35 Jahren Versicherungslösungen für Oldtimer, Youngtimer, Premiumcars, historische Lkw, Traktoren, Wohnmobile, Motorräder und komplette Klassiker-Sammlungen an. Mehr Informationen unter: www.occ.eu/at

Über OCC:

OCC Assekuradeur (1984 gegründet) ist Marktführer im Segment der Spezialversicherungen für Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen in der kompletten D-A-CH-Region. Das Unternehmen beschäftigt an seinen Standorten in Lübeck, Wien und Zürich über 90 Mitarbeiter.

