Thomas Schaden erneut zum Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Niederösterreich gewählt!

Schaden übernimmt künftig das neu geschaffene Ressort „Wirtschaftliche Integration“

St. Pölten (OTS) - Bei der Präsidiumssitzung der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) am 13. Mai wurde KommR Thomas Schaden aus dem Bezirk Wiener Neustadt zum zweiten Mal einstimmig zum Vizepräsidenten gewählt. Er wird künftig das neu geschaffene Ressort „Wirtschaftliche Integration“ in der WKNÖ übernehmen. In der Wirtschaftskammer ist er auch Branchenvertreter für die Handelsagenten sowie den Papier- und Spielwarenhandel.

„Am wichtigsten ist jetzt die Unterstützung unserer niederösterreichischen Unternehmen in der Corona-Krise. Hier muss alles dafür getan werden, dass sie diese schwierige Situation gut überstehen. Zugleich müssen bereits jetzt Impulse gesetzt werden, um die Konjunktur im Inland und damit die wirtschaftlichen Bedingungen für die Unternehmen und ihre Arbeitsplätze zu stärken und zu verbessern“, erklärt Thomas Schaden.

„Ganz besonders liegen mir in meiner Arbeit die Einpersonenunternehmen (EPU) und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) am Herzen. Sie sind bedeutende Leistungsträger unserer Wirtschaft, wichtige Arbeitgeber und als Produzenten und Dienstleister für die heimische Wirtschaft und die niederösterreichischen Regionen unverzichtbar. Es geht mir aber auch darum, dass die soziale Absicherung der UnternehmerInnen – vor allem im Krankheitsfall - ausgeweitet wird“, betont der Vizepräsident der WKNÖ.

Thomas Schaden ist seit 2017 Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) NÖ. Der 57-jährige Unternehmer aus Katzelsdorf ist Gründer und seit 1999 geschäftsführender Gesellschafter der TS Handelsagentur & Werbeartikel GmbH. Zugleich ist er als Berater im Tourismus tätig.

