Alles rund ums Wasser: Moser Wasser und Büro Sattlegger formen Allianz für Trinkwasser

Bürokooperation als Komplettanbieter für Wasserdienstleistungen von der Quelle zum Wasserhahn

St. Johann im Pongau/Gmünd/Salzburg/Wien (OTS) - Die TÜV AUSTRIA Group hat sich im Rahmen ihrer langfristigen Wachstumsstrategie im Bereich des Umweltschutzes Wasser als Fokusthema vorgenommen. Erster strategischer Meilenstein war 2017 die Beteiligung am Salzburger Ingenieurbüro Moser Wasser in St. Johann/Pg.

Moser Wasser - TÜV AUSTRIA Group erschließt weitere Regionen

Nach zwei äußerst erfolgreichen Geschäftsjahren und einem kontinuierlichen Wachstum bei Moser Wasser (moser-wasser.at) sollen nun weitere Regionen außerhalb der Salzburger Kerngebiete aktiv betreut werden. „In der Obersteiermark sind wir schon seit einigen Jahren präsent, wir vergrößern nun unseren Aktionsradius und wollen künftig den Markt in Kärnten intensiv bearbeiten. Es liegt nahe, diesen Schritt gemeinsam mit einem starken lokalen Partner anzugehen“, so Robert Schmidt, Geschäftsführer von Moser Wasser.

Genau diesen „Missing Link“ hat man schnell mit Baumeister DI Rudolf Sattlegger, einem langjährigen Wegbegleiter des Büro Moser gefunden. „Besonders bei der Digitalisierung von Leitungskatastern und der netzhydraulischen Berechnung haben Kärntner Gemeinden und Wassergenossenschaften oft noch großen Nachholbedarf. Die Bürokooperation mit Moser Wasser ermöglicht es nun unseren Kunden ein Komplettspektrum im Bereich Wasserbau anzubieten“, sieht Rudolf Sattlegger großes Potenzial in der Zusammenarbeit.

Die Bürogemeinschaft bringt in Summe über 60 Jahre an Erfahrung im Wasserbau mit. Zielgruppen sind vor allem Gemeinden, Wassergenossenschaften aber auch Gewerbe- und Industriebetriebe. Ein Team von Wasserbauern, Geologen, Biologen, Chemikern und einem Baumeister deckt alles rund um unser wichtigstes Lebensmittel Wasser ab. Vom Aufsuchen neuer Wasserressourcen, der Planung und Baubegleitung von Trinkwasserversorgungsanlagen, der netzhydraulischen Berechnung bei Erweiterungsmaßnahmen, der Inspektion von Trink- und Badewasser, sowie der Trinkwasserhygiene in Gebäuden. Natürlich werden auch alle anderen Bereiche von der Oberflächenentwässerung bis hin zur Abwasserentsorgung kompetent abgedeckt.

Thomas Fleischanderl, Leiter der Business Unit Umweltschutz bei TÜV AUSTRIA (tuvaustria.com/umwelt), weist zudem darauf hin, dass auch für die Wettbewerbsfähigkeit der TÜV AUSTRIA Group wirkungsvolle Synergieeffekte durch die Zusammenarbeit entstehen: „Wir verstehen uns als One-Stop-Dienstleister für unsere Kunden. Wasserbauliche Projekte werden immer komplexer für den Projektwerber. Wir sehen uns als zentrale Koordinationsstelle - es gibt kaum eine technische Prüfdienstleistung, die wir innerhalb der TÜV Austria Group nicht anbieten können."

Über TÜV AUSTRIA

TÜV AUSTRIA, ein führendes Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen, ist als unabhängige österreichische Unternehmensgruppe seit 1872 national und international mit mehr als +2.000 Mitarbeiter_innen in über 20 Ländern tätig. Durch die Erlangung zahlreicher Akkreditierungen, Notifizierungen und Ermächtigungen ist TÜV AUSTRIA kompetenter Partner für Wirtschaft, Wissenschaft, Behörden und Kommunen. www.tuvaustria.com

Über Moser Wasser

Das Büro Moser wurde im Jahre 1985 als Technisches Büro gegründet und im Jahre 2005 in die Ingenieurbüro Moser GmbH eingebracht, seit 2017 ist Moser Wasser Teil der TÜV Austria Group. Die Kernkompetenz liegt im Bereich Wasser und deckt alle Leistungen von der Wassererkundung, Wasserfassung, Brunnenbau bis hin zur Oberflächenentwässerung und Trinkwasserhygiene ab. ww.moser-wasser.at

Über DI Sattlegger

Das Büro planender Baumeister DI Rudolf Sattlegger wurde als Einzelunternehmen 2012 gegründet. Über 30 jährige Berufserfahrung im Bereich Siedlungswasserbau sowie Hochbau (Sanierung, Neubau und Bauträgerschaft), Projektleiter- und Geschäftsführertätigkeit in planenden und ausführenden Unternehmen sind die Basis für dieses Unternehmen. www.baumeister-sattlegger.at



