Lotto: Jackpot – am Sonntag warten beim Sechser 1,5 Millionen Euro

Solo-Joker mit 172.000 Euro in Wien

Wien (OTS) - Erst am vergangenen Wochenende wurde ein Jackpot bei Lotto geknackt, und schon steht am kommenden Sonntag der nächste Jackpot auf dem Spiel. Da die Mittwoch-Ziehung ohne Sechser geendet hat, ist der Gewinntopf verschlossen geblieben, und es geht bei der nächsten Ziehung um rund 1,5 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 44.000 Euro. Ein Gewinn wurde in Wien erzielt, der andere in Kärnten. Beide kreuzten ihre Gewinn-Kombination im ersten Tipp eines Normalscheines an.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus endete die Ziehung ohne Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt, und für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 250.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker war es einzig ein Spielteilnehmer aus Wien, der sowohl die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung als auch das „Ja“ angekreuzt hatte. Für diesen Sologewinn erhält er mehr als 172.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. Mai 2020

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 641.993,04 – 1,5 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 44.137,00 78 Fünfer zu je EUR 1.234,60 222 Vierer+ZZ zu je EUR 130,10 3.256 Vierer zu je EUR 49,20 4.741 Dreier+ZZ zu je EUR 15,20 52.326 Dreier zu je EUR 5,50 176.038 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 18 19 21 25 36 Zusatzzahl 02

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. Mai 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 36 Fünfer zu je EUR 6.846,50 2.028 Vierer zu je EUR 20,50 32.775 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 09 15 25 33 43 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. Mai 2020

1 Joker EUR 172.164,90 7 mal EUR 8.800,00 88 mal EUR 880,00 896 mal EUR 88,00 8.060 mal EUR 8,00 84.389 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 3 6 5 8 2

