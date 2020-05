bank99 dankt Österreichs HelferInnen mit eigenem Konto

helferkonto99: Günstige Konditionen für Mitglieder systemerhaltender Organisationen

Wien (OTS) - Ob Krankenhauspersonal, Polizei, MitarbeiterInnen im Lebensmitteleinzelhandel oder auch die Müllabfuhr – viele Menschen haben in den vergangenen Wochen Großartiges geleistet, um Österreich trotz COVID-19 am Laufen zu halten. Die bank99 will diesen Menschen jetzt nicht nur Danke sagen, sondern ihnen für diese Leistung auch etwas zurückgeben: Und zwar mit dem helferkonto99. Dieses spezielle Konto für alle Mitglieder systemerhaltender Organisationen punktet mit der Möglichkeit der zinsfreien Kontoüberziehung und gratis Kontoführung im ersten Jahr. Ab morgen kann das helferkonto99 online oder in jeder Postfiliale eröffnet werden.

„Wir sind allen Menschen dankbar, die tagtäglich Außerordentliches für unser Land leisten, auch mitten in diese schwere Krise. Mit dem helferkonto99 schenken wir allen Mitgliedern systemerhaltener Organisationen ein Jahr lang die gesamte Kontoführungsgebühr. Danach zahlen sie nur 50 Prozent für das jeweilige Konto“, erklärt Dr. Martin Thomas, Vorstand der bank99, die Vorzüge des neuen Bankkontos. Zusätzlich beinhaltet das helferkonto99, wie auch das konto99, eine zinsfreie Einkaufsreserve bis Ende September 2020. Damit besteht die Möglichkeit das Konto ohne Zusatzkosten zu überziehen.

Neben den günstigen Konditionen profitieren bank99-KundInnen auch von einem flächendeckenden Netz an Geschäftsstellen und den besten Öffnungszeiten der Branche – denn die bank99 findet man in allen rund 1.800 Postfilialen und Post Partnern österreichweit. Eine Bank für 99 Prozent der ÖsterreicherInnen, sowohl digital als auch filial, gut erreichbar und mit verständlichen Produkten ohne versteckte Kosten. Und diesen Vorteil genießen schon mehr als 20.000 KundInnen, die bereits ein Konto bei der bank99 abgeschlossen haben.

Jetzt eröffnen - online oder in der Filiale

Als systemrelevante Organisationen gelten Blaulichtorganisationen, Katastrophenschutz, Zivilschutz, Bundesheer, Mitglieder des Gesundheitssektors, Lebensmitteleinzelhandel, Energie- und Wasserversorger sowie Infrastrukturbetriebe wie Müllabfuhr oder Straßen- und Kanalreinigung. Alle Beschäftigten dieser Einrichtungen können das helferkonto99 mittels Promocode auf bank99.at/helfer online eröffnen oder direkt in einer Postfiliale. Ein Mitgliedsausweis der jeweiligen Organisation bzw. ein Lohnzettel dienen als Legitimierungsnachweis.

Im Anhang finden Sie die Kontokonditionen zum helferkonto99.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Post AG

Mag. Kathrin Schrammel, Pressesprecherin

+43 57767 – 32010

kathrin.schrammel @ post.at