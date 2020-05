Grüne/Voglauer: Schulterschluss für regionale Versorgung.

Gastronomie trifft Landwirtschaft – mit Zusammenhalt in die Zukunft.

Wien (OTS) - Am Freitag ist es soweit und die Gasthäuser öffnen wieder ihre Pforten – das verhilft auch Österreichs Landwirtschaft zum Durchatmen. „In der Krise wurde uns allen klar: Unsere regionalen Bäuerinnen und Bauern garantieren eine sichere Lebensmittelversorgung in jeder Lage. Jetzt startet die Partnerschaft von Landwirtschaft und Gastronomie von Neuem und wir müssen Sorge dafür tragen, dass unsere bäuerlichen, nachhaltig wirtschaftenden Familienbetriebe auch von ihrem Einkommen leben können“, stellt Olga Voglauer, Agrarsprecherin der Grünen, klar.

Österreicher kaufen immer mehr ab Hof.

In den letzten Wochen haben wir erkannt: Den Menschen in Österreich ist die Herkunft und Qualität der Lebensmittel gerade in der Krise wichtig, schließlich geht es um ihre Gesundheit. Eine repräsentative Umfrage der AMA von Anfang April zeigt, dass die Nutzung von Ab-Hof-Läden im Vergleich zu anderen Einkaufsmöglichkeiten am stärksten (um fast 10 %) zugenommen hat. Auch nach der Corona-Krise wollen über 40% der Österreicher*innen mehr heimische Lebensmittel kaufen und 30 % wollen direkt zu den Hofläden der Bäuer*innen gehen. „Ich kann das als Direktvermarkterin von unserem Bio-Hof in Kärnten bestätigen. Der Zuspruch von Konsument*innen ist enorm. Lokale und umweltverträgliche Lebensmittel werden nachgefragt. Einen solchen Schulterschluss zwischen Produzent*innen und Konsument*innen habe ich in den letzten 10 Jahren als aktive Bäuerin noch nie erlebt“, erzählt Voglauer.

Voglauer wünscht sich, dass dieser Trend zu nachhaltigen biologischen Lebensmitteln auch zur verstärkten Nachfrage solcher Produkte in der Gastronomie führe. „Wenn die regionalen Produzenten direkt mit den Gastronomiebetrieben zusammenarbeiten, entstehen wertvolle Synergien. Wie gut das funktionieren kann, sieht man an zahlreichen Beispielen – ich denke hier etwa an die Slow Food Bewegung, um nur ein Beispiel zu nennen“, so Voglauer.

Klarer Trend zu Bio.

15 % der Konsument*innen wollen in Zukunft mehr biologische Lebensmittel kaufen, erfährt man von der AMA. Bio Austria bestätigt dieses Bild. Corona hat laut Auskunft des Bioverbandes im Bio-Segment in Summe zu keinen Einbrüchen geführt. Im Gegenteil, die Nachfrage nach direkt vermarkteten Bio-Lebensmitteln sei in der Krise gestiegen.









Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at