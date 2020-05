DONAU Versicherung – Cyber Sicherheits-Check für mehr Sicherheit im Internet

Der DONAU Cyber Sicherheits-Check von RiskExperts zeigt, ob Optimierungsbedarf beim digitalen Auftritt des Unternehmers besteht.

Wien (OTS) - Die Internetkriminalität ist in den vergangenen Jahren rasant angestiegen und wird mit zunehmender Digitalisierung vermutlich noch weiter ansteigen. Viele Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, um sich optimal abzusichern.

Innovatives Service für Geschäftskunden und Unternehmer

Mit dem Cyber Sicherheits-Check prüft die DONAU Versicherung gemeinsam mit RiskExperts die aktuelle Gefährdungssituation für Geschäftskunden und liefert eine Einschätzung des Cyberrisikos. Daraus ergeben sich klare Empfehlungen zur Verbesserung der IT-Sicherheit, die sich sehr oft rasch umsetzen lassen.

„Mit unserem Cyberschutz für Unternehmen bieten wir bereits eine Versicherungslösung, die vor den finanziellen Folgen eines digitalen Angriffs schützt“, hebt Reinhard Gojer, Vorstand der DONAU hervor. “Kundenorientierung ist für uns immer mit Innovation und Service verbunden. Gerade die Sicherheit im Internet ist uns ein wichtiges Anliegen. Der Cyber Sicherheits-Check deckt Lücken in der IT-Sicherheit auf und zeigt Lösungen auf. So helfen wir unseren Geschäftskunden dabei, ihr Unternehmen in der digitalen Welt noch sicherer zu machen.“

Mit dem Sicherheits-Check der DONAU Versicherung Sicherheitslücken im IT-System erkennen. Der Sicherheits-Check ist eine Serviceleistung für Geschäftskunden der DONAU. Er läuft rasch und unkompliziert und deckt Schwachstellen bei der IT-Sicherheit der Unternehmen rechtzeitig auf. Nach dem Cyber Sicherheits-Check erhält der Geschäftskunde einen Bericht, der die fünf relevantesten Sicherheitsbereiche einer Website abdeckt und entsprechende Maßnahmen lassen sich daraus ableiten.

Wie läuft der Cyber Sicherheits-Check ab?

Benötigt wird lediglich die Internetadresse des Geschäftskunden. Überprüft wird dabei der Onlineauftritt (Domain) und das Verhalten des Unternehmens (E-Mail, Informationen, die nach außen gegeben werden und Information im Internet des Geschäftskunden). Wichtig zu wissen ist, dass bei jeder Kontaktmöglichkeit im Internet, Informationen wie bei einem Handschlag ausgetauscht werden.

Der Bericht des DONAU Cyber Sicherheits-Checks bietet einen Überblick über die wesentlichen Bereiche der überprüften Kundendomain und einen Vergleich mit den bereits gescannten Unternehmen.

Übersichtlich und klar werden die Empfehlungen ausgeführt und auf die Risiken aufmerksam gemacht.

