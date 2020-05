ZBI Gruppe erwirbt WOHNGARTEN in Wien – INVESTER strukturiert Verkauf

Wien (OTS) -

- Erste Investition der ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe in Österreich

- Projektentwicklung der INVESTER United Benefits GmbH

- Mit mehr als 35.000 m² Mietfläche eines der größten Wohnbauprojekte in Wien

- Projektentwicklung der ZBI erreicht Volumen von 800 Mio. Euro

Die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe erwirbt für den offenen Immobilien-Publikums-AIF „UniImmo: Wohnen ZBI“ das Wohnbauprojekt WOHNGARTEN in Wien Simmering. Das Wiener Immobilienunternehmen INVESTER United Benefits strukturiert für eine Wiener Investorengruppe die Transaktion. INVESTER zeichnet weiterhin für die Projektentwicklung verantwortlich und wird auch die gesamte Verwertung und das lokale Asset Management übernehmen. Der Verkauf erfolgt in Form eines Forward-Share-Deals. Über den Kaufpreis wird Stillschweigen vereinbart.



Das Projekt WOHNGARTEN ist aktuell mit einer vermietbaren Fläche von rund 35.300 Quadratmetern das größte Wohnbauprojekten in Wien. Es umfasst in Summe 682 frei finanzierte Mietwohnungen sowie rund 1.950 Quadratmeter Gewerbefläche im straßenseitigen Erdgeschossbereich. Unter der Wohnanlage wird eine Tiefgarage errichtet, die von jedem Bauteil aus erreichbar sein wird. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant.



„Diese Transaktion ist ein großer Meilenstein für das Projekt WOHNGARTEN und den Wiener Wohnungsmarkt. Unser Team ist bestens gerüstet, das Projekt in gewohnt professioneller Weise zu Ende abzuwickeln und an die ZBI zu übergeben. Und auch über die Übergabe hinaus freuen wir uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit unserem neuen Kooperationspartner.“ , sagt Michael Klement, CEO von INVESTER United Benefits.



„Wir freuen uns, dass wir mit dem Neubauprojekt WOHNGARTEN unsere Investitionstätigkeit in Österreich beginnen können. Damit erweitern wir unser auf Nachhaltigkeit fokussiertes Projektentwicklungsvolumen auf ein Gesamtvolumen von derzeit rund 800 Millionen Euro. Davon entfallen allein rund 300 Millionen Euro auf das erste Quartal dieses Jahres. Mit unseren Investitionen in wohnwirtschaftliche Projektentwicklungen leisten wir verstärkt seit Mitte 2018 einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von neuem und energieeffizientem Wohnraum. “, sagt Christian Reißing, Vorstand Fondsmanagement/Projektentwicklung der ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe.



„Der UniImmo: Wohnen ZBI wurde bereits in Österreich zugelassen und ist mit dem nächsten Kontingent in Österreich über die österreichischen Volksbanken zu erwerben.“ , ergänzt Jörg Kotzenbauer, CEO der ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe.

Flexibel und individuell: Familien-, Single- und Loftwohnungen

Das Projekt WOHNGARTEN entsteht in der Geiselbergstraße 28 und ist konzipiert als grüne Wohnoase inmitten urbaner Nachbarschaft, die den Bewohnern genügend Platz zum Abschalten und Begegnen ermöglicht. Die Wohnungen mit ein bis drei Zimmern und einer Größe zwischen 30 und 90 Quadratmetern entsprechen modernsten Standards und vereinen flächeneffiziente Grundrisse mit einem modernen Wohngefühl. Die Neubauwohnungen sind in modernem Stil gehalten und werden mit Balkonen, Terrassen oder kleinen Gärten im Erdgeschossbereich ausgestattet sein. Eine Besonderheit bei diesem Projekt sind die Loftwohnungen im vorderen Gebäudeteil der ehemaligen Schokoladenfabrik. Sie sorgen mit einer Raumhöhe von fast vier Metern und Wohnungsgrößen von rund 50 Quadratmetern für ein mondänes Wohngefühl. In jedem der fünf Bauteile werden Gemeinschaftsräume als Orte der Begegnung und Ausdruck des sozialen Wohncharakters entstehen.

Zentrumsnaher Rückzugsort für Jung und Alt

Weit weg vom Alltagsstress und urbanen Trubel und dennoch nur wenige Minuten vom pulsierenden Zentrum Wiens entfernt: Eine hervorragende Verkehrsanbindung und die Nähe zum Stadtzentrum zeichnen den Standort des Projekts aus. Die U-Bahn-Linie U3 ist nur wenige Gehminuten entfernt und benötigt nur 10 Minuten zum Stephansplatz. Die Haltestelle der Straßenbahn-Linie 6 befindet sich direkt vor der Haustür, die S-Bahn-Linien S1 und S7 halten am Bahnhof Wien Geiselbergstraße. In unmittelbarer Umgebung befinden sich Parks und Grünanlagen, darunter die Löwygrube oder der Herderpark, die fußläufig erreichbar sind und vor allem für Familien und Kinder vielfältige Sport- und Naherholungsmöglichkeiten bieten.

Über INVESTER United Benefits

INVESTER United Benefits ist ein unabhängiger Initiator, Entwickler und Asset-Manager einzigartiger Immobilienprojekte im zentraleuropäischen Raum. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine Plattform für innovative Immobilienprojekte in den Assetklassen Retail, Hotel und Wohnen zu schaffen und nachhaltige Ertragschancen für Investoren zu ermöglichen. Der-zeit betreut INVESTER ein Projektvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro und beschäftigt 40 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter www.invester.at

Über die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe

Mit 23 Jahren Erfahrung am Wohnimmobilienmarkt gilt die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe (nachfolgend: ZBI Gruppe) als einer der führenden Spezialisten für deutsche Wohnimmobilien. Seit dem Jahr 2002 konzipiert das Erlanger Emissionshaus erfolgreich Immobilienfonds für private und institutionelle Anleger und verfügt mit seinen 19 bisher aufgelegten Fonds über eine nachhaltig positive Leistungsbilanz. Durch die 2017 vereinbarte strategische Partnerschaft mit Union Investment konnte die ZBI Gruppe einen starken Partner für das operative Geschäft hinzugewinnen und ihre Managementkompetenz seither noch weiter ausbauen.

Derzeit beschäftigt die ZBI Gruppe rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 30 Standorten in Deutschland und Luxem-burg. Aktuell werden rund 61.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten von der Unternehmensgruppe verwaltet, das bislang reali-sierte Transaktionsvolumen liegt bei rund 10,6 Milliarden Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Julia Nalepka, BA

Marketing & Communications

INVESTER United Benefits GmbH

Tel.: +43 1 5120533218

Mail: j.nalepka @ invester.at