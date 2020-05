NEOS: Wie ein PR-Besuch des Bundeskanzlers monatelange Aufklärungsarbeit ad absurdum führt

Nick Donig: „Bilder aus dem Kleinwalsertal zeigen: Alle Bürger_innen sind gleich, aber manche gleicher. Dieser Bundeskanzler ist kein Vorbild für Österreich.“

Wien (OTS) - Empört reagiert NEOS-Generalsekretär Nick Donig auf die veröffentlichten Bilder eines Besuches von Bundeskanzler Kurz im Kleinwalsertal in Vorarlberg. „Seit Wochen predigt Bundeskanzler Kurz, dass immer ein ‚Babyelefant‘ Abstand zu anderen Menschen zu halten ist. Seinen Babyelefanten hat er aber offenbar in Wien vergessen, denn die Bilder zeigen eindeutig, dass weder der Kanzler noch Landeshauptmann Wallner den Mindestabstand einhalten.“ Damit führe der Kanzler mit einem PR-Besuch monatelange und mehrere Millionen Euro teure Aufklärungsarbeit ad absurdum. „Sebastian Kurz handelt offenbar nach dem Grundsatz: Alle Österreicherinnen und Österreicher sind gleich, aber manche sind gleicher. Damit ist er kein Vorbild für Österreich.“ NEOS prüfen nach der Versammlung rund um den Kanzlerbesuch im Kleinwalsertal eine Anzeige wegen Verstoß gegen die erlassenen Verordnungen. „Was für die Bürgerinnen und Bürger gilt, muss auch für den Bundeskanzler gelten."



Die Optik des PR-Besuches sei jedenfalls fatal, so der NEOS-Generalsekretär. „Während viele Menschen darauf warten, Verwandte jenseits der Landesgrenze zu besuchen oder endlich ihrem Beruf wieder nachgehen zu können, überquert der Bundeskanzler die Grenze, um sich abfeiern zu lassen. Gleichzeitig kämpft Österreich mit Rekordarbeitslosigkeit und hunderttausenden Unternehmerinnen und Unternehmern steht das Wasser bis zum Hals.“

