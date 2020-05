Oö. Volksblatt: "Kein Corona-Bonus" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 12. Mai 2020

Linz (OTS) - Natürlich haben, so könnte man meinen, sowohl die britische Regierung als auch die EU momentan größere Sorgen als die Ausgestaltung des britischen EU-Austritts. Immerhin steckt die Welt noch mitten in einer Pandemie.

Dennoch tickt die Uhr, und die Brexit-Frage wird mit jedem Tag dringender. Und Corona darf nicht als Ausrede dienen und darüber hinwegtäuschen, dass schon vor Ausbruch der Pandemie ein Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen alles andere als in Sichtweite gewesen ist. Im Gegenteil, der britische Premier Boris Johnson hat das getan, was er in der Brexit-Thematik immer schon getan hat, seitdem er an der Spitze des Staates steht: Er hat herumlaviert und auf öffentlichkeitswirksame Auftritte und markige Sprüche gesetzt anstatt auf ernsthafte Verhandlungen, die zu belastbaren Ergebnissen geführt hätten. Seine Strategie war offensichtlich: Er hatte per Gesetz eine Verlängerung der Nachfrist ausgeschlossen und hoffte darauf, sich die Rosinen herauspicken zu können, wenn nur erst der Zeitdruck groß genug wäre.

Die Corona-Krise darf natürlich Auswirkungen auf die Brexit-Gespräche haben. Sie darf aber nicht Johnsons Spielen auf Zeit belohnen.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at