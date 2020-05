Wiener Schulen: Auslieferung von Schutzmaterial läuft auch Hochtouren

Wien (OTS) - “Die Auslieferung der Schutzmaterialien für die Wiener Schulen läuft auf Hochtouren: Wir werden noch diese Woche 4.000 Liter Handdesinfektion und weitere 17.000 Einwegmasken ausliefern, weitere Lieferungen folgen”, heißt es seitens der Abteilung “Stadt Wien – Schulen” auf Aussagen von Personalvertreter Thomas Krebs. “Selbstverständlich werden die Empfehlungen des Hygienehandbuches des BMBWF hinsichtlich der Reinigung durch das Personal der Wiener Schulen bestmöglich umgesetzt.”

Bereits am Freitag habe der erste Teil der Auslieferung begonnen, spätestens am Mittwoch sollten alle Standorte mit einem Startparket an Schutzmaterialien (Einwegmasken, Volksmasken, Desinfektionsmittel, Flächendesinfektion sowie einem mobilen Desinfektionsspender) ausgestattet sein. Die sonderpädagogischen Einrichtungen wurden zudem mit Einweghandschuhen und Einwegschürzen beliefert. “Sobald weitere Materialien bei uns eintreffen, werden diese umgehend an die Schulen ausgeliefert”, so die Wiener Schulabteilung.

“Das Hochfahren der Schulen ist selbstverständlich eine große Herausforderung für alle in ganz Österreich: LehrerInnen, SchulerhalterInnen und SchulwartInnen leisten in diese Tagen Übermenschliches”, betont Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. Obwohl die Informationen von Bundesseite für den Schulbereich sehr kurzfristig gekommen seien, habe die Stadt für Kindergärten und Schulen sehr rasch rund 100.000 Masken sowie 30.000 Kindermasken, Desinfektionsmittel etc. bestellt. “Hier wird mit Hochdruck gearbeitet. Bei der Schulorganisation genauso wie in den Schulen. Dass das für niemanden leicht ist, verstehe ich gut. Ich nehme Verbesserungsvorschläge sehr ernst, finde es aber befremdlich, wenn man versucht, MitarbeiterInnen im Schulbereich gegeneinander auszuspielen!” so Czernohorszky abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at