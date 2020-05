Das Executive-Education-Programm der Renmin University of China Business School nimmt in den 2020 FT Executive Education Rankings asienweit den ersten und weltweit den elften Platz ein

Peking (ots/PRNewswire) - Das Custom Executive Education-Programm der Renmin University of China Business School (Renmin Business School) konnte seine Position auf der weltweiten Rangliste der Financial Times erneut verbessern.

Am 11. Mai 2020 wurden die 2020 Executive Education Rankings der Financial Times veröffentlicht, laut welcher das Custom Executive Education-Programm der Renmin Business School global auf den elften Platz und asienweit auf den ersten Platz gewählt wurde.

Die Financial Times Executive Education Rankings gelten als maßgebliche Quelle und Auflistung globaler Executive Education. In diesem Jahr waren 85 Bildungsinstitute beteiligt. Die Rankings erfolgen innerhalb von fünf Bereichen, wobei die Renmin Business School in fünf Kategorien unter die besten zehn gewählt wurde. Zu diesen zählen unter anderem die Nachbetreuung von Studierenden, Schulpartnerschaften, Preis-Leistungs-Verhältnis, innovative Fähigkeiten, sowie Lernkooperationen und Kollaborationen für die Zukunft. Eine vollständige Zusammenfassung der Rankings finden Sie hier.

Jiye Mao, Dekan der Renmin Business School, erklärte: "Die wettbewerbsfähige Platzierung unseres ausgezeichneten Executive Education-Programms durch die Financial Times zeigt das Streben der Business School nach Exzellenz und Führungskompetenzen. Wir sind stolz darauf, selbstbewusst behaupten zu können, dass unsere Forschung und Innovationen auf praktische Anwendungen ausgerichtet sind und dazu führen, unsere Studenten und Gemeinschaften optimaler bedienen zu können. In Hinblick auf die Zukunft und mit einer Mentalität, die auf eine Zukunft und auf Industrien hinarbeitet, bei denen Digitalisierung an erster Stelle stehen, kann ich mit Zuversicht sagen, dass unser Executive Education-Programm weiterhin für Innovativen sorgen und innerhalb Chinas sowie auf globaler Ebene als Wegbereiter agieren wird."

Die Renmin Business School ist Chinas erste und ranghöchste Executive Education-Institution. Auf weltweiten Ranglisten konnte sich die Einrichtung ihren Weg mit beeindruckender Geschwindigkeit nach vorne bahnen und schaffte es von Platz 49, als sie 2014 zum ersten Mal Teil der Rankings war, im Jahr 2018 bereits auf Platz 13 und dieses Jahr nahezu unter die zehn weltbesten Teilnehmer. Die sich kontinuierlich festigende internationale Reputation des Programms kann auf die gezielte Bereitstellung exzellenter Vorbereitungsmaterialen für neue Studenten, Lehrplan-Konzipierung, Kursinhalte, Unterrichtsqualität sowie die Nachbetreuung der Abschlussjahrgänge zurückgeführt werden.

In den letzten Jahren konnte die Universität ihre Kernkompetenzen und anwendungsbezogene Lehrfähigkeiten weiter entwickeln. Die neuen Kursangebote legen besonderes Augenmerk auf digitale Transformation sowie organisatorische Umstrukturierung. Das flexible, jedoch zugleich rigorose Lernkonzept des Programms garantiert, dass an dem Programm teilnehmende Führungskräfte mittlerer und oberer Ebene nach ihrer Graduierung dazu in der Lage sind, innerhalb Chinas sowie in den weltweiten Fortune 500-Unternehmen Führungspositionen zu übernehmen.

Darüber hinaus beabsichtigt das Programm, sich als weltweit führende Institution für die Weiterentwicklung und das Vermitteln chinesischer Best Practices in den Bereichen Management und Organisation zu etablieren, um somit zu einem besseren Verständnis für chinesische Unternehmensführung beizutragen, welches bisher noch als unzureichend zu bezeichnen ist.

Informationen zum Executive Education-Programm der Renmin of China Business School

Das Executive Education-Programm ist Teil der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Renmin University of China. Sein einzigartiges Lernkonzept vereint das Beste aus westlichen und chinesischen Management-Philosophien und -Praktiken. Durch eine rigorose und anwendungsbezogene Lernmethode stattet das Programm Führungskräfte mit Führungskompetenzen sowie Fähigkeiten aus, die die Welt verändern. Weitere Informationen finden Sie unter http://ee.rmbs.ruc.edu.cn/english

