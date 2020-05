Zarits ad Wirtshauspaket: Eine Win-win-Situation für die arbeitenden Menschen und die heimischen Wirte

Mit der Erhöhung der Steuerbegünstigung für Essensgutscheine wurde eine langjährige Forderung des ÖAAB erfolgreich umgesetzt

Wien (OTS) - „Seit Jahrzehnten gibt es für Arbeitgeber in Österreich die Möglichkeit, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – die keinen Zugang zu einer Betriebskantine haben – einen steuerfreien Essens-Zuschuss in Form von Gutscheinen zukommen zu lassen. Seit 1994 ist dieser Betrag nicht erhöht worden. Mit dem Wirtshauspaket, das heute die Bundesregierung vorgestellt hat, wird eine jahrelange Forderung des ÖAAB Wirklichkeit, von der nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Arbeitgeber profitieren, sondern auch die heimische Wirtschaft“, ist ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits erfreut und erklärt weiter: „Da die Gutscheine nicht gespart werden können, sondern unmittelbar eingelöst werden müssen, bleibt die Wertschöpfung in Österreich und die Arbeitsplätze werden gesichert. Eine Win-win-Situation für die arbeitenden Menschen und die heimischen Wirte!“

