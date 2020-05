Sinopec nimmt Chinas größten Petrochemie-Hafen in Betrieb

Zhanjiang, China (ots/PRNewswire) - Sinopec Corp (HKG: 0386), Chinas führendes Energie- und Chemieunternehmen, hat den größten Petrochemie-Hafen in China mit dem erfolgreichen Andocken und Löschen des Rohöltankers New Renown, Crude Oil Tanker (VLCC) aus dem Nahen Osten in Betrieb genommen. Der Tanker wurde im neuen 300.000-Tonnen-Rohölterminal des Sinopec Zhongke Refinery Port in Empfang genommen, das Teil des branchenweit führenden "frontseitig Terminal, rückseitig Werk"-Produktionsmodells des Unternehmens ist.

Der 1.100 Meter von Sinopecs Raffinerieanlage entfernt gelegene Hafen für Petrochemie verfügt über acht Terminals mit einem Liegeplatz für 300.000 Tonnen Rohöl, einem Liegeplatz für 100.000 Tonnen Öl sowie unterstützende Einrichtungen, die eine Gesamtkapazität von 34 Millionen Tonnen pro Jahr bieten. Der 100.000-Tonnen-Liegeplatz mit einer Lade- und Löschkapazität von 5,61 Millionen Tonnen pro Jahr ist das bis dato größte inländische Raffinerie-Terminal. Das Terminal bietet bequemen Zugang zu raffinierten Erdölerzeugnissen und chemischen Produkten für den heimischen Kernmarkt von Sinopec, eröffnet aber auch direkte Möglichkeiten für globale Exporte und verbessert Sinopecs Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Branche.

Der an der Ostküste von Zhanjiang in der Provinz Guangdong gelegene Sinopec Zhongke Refinery Port ist Teil des Zhanjiang Integrated Refinery and Petrochemical Complex. Der integrierte Komplex für Raffinerie und Petrochemie ist das größte Bauvorhaben dieser Art von Sinopec Corp. und eine Schlüsselkomponente des 13. Fünfjahresplans der Provinz Guangdong. Die Gesamtinvestition der ersten Phase des Projekts beläuft sich auf mehr als 40 Millionen CNY und wird, neben der Ergänzung durch die unterstützenden Zusatz- und Nebenbetriebe, die Kapazitäten für raffiniertes Rohöl um 10 Millionen Tonnen und für Ethylen um 800.000 Tonnen Einheiten pro Jahr erhöhen.

Der Output der Raffinerie wird nach Fertigstellung bei geschätzt mehr als 60 Milliarden CNY liegen. Die zusätzliche Produktion wird die Entwicklung der nachgelagerten Industriekette der Raffinerie- und Chemieindustrie fördern und der wirtschaftlichen Entwicklung der Greater Bay Area neue Impulse verleihen.

Gegenwärtig arbeiten mehr als 18.000 Bauarbeiter im Rahmen des Projekts vor Ort, und 28 der 30 großen Produktionsanlagen wurden bereits fertiggestellt. Es wird erwartet, dass das endgültige Projekt bis Ende Juli vollständig abgeschlossen sein und in Produktion gehen wird.

Informationen zu Sinopec

Die Sinopec Corp. ist einer der größten integrierten Energie- und Gaskonzerne in China. Das Kerngeschäft des Unternehmens erstreckt sich auf die Exploration, Produktion, den Pipeline-Transport und Verkauf von Erdöl und Erdgas; den Verkauf, die Lagerung und den Transport von Mineralöl-, Petrochemie- und Kohlechemieprodukten, synthetischen Fasern, Düngemitteln und weiteren chemischen Produkten; die Ein- und Ausfuhr, einschließlich eines Import- und Exportagenturgeschäfts, von Erdöl, Erdgas, Erdölprodukten, petrochemischen und chemischen Produkten sowie sonstigen Gütern und Technologien; sowie Forschung, Entwicklung und Anwendung von Technologien und Informationen.

Mit seinem Unternehmensleitbild 'Fueling Beautiful Life' und den zentralen Unternehmenswerten 'Mitarbeiter, Verantwortung, Integrität, Präzision, Innovation und Win-Win' verfolgt Sinopec Strategien wert- und innovationsorientierter Entwicklung, integrierter Ressourcenzuteilung, offener Zusammenarbeit und umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Wachstums, um einen weltweit führenden Energie- und Chemiekonzern aufzubauen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1166017/Sinopec_Zhongke_Refinery_Port.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Yang Ziya

sinopecgroup @ brunswichgroup.com

+86-10-5960-8600