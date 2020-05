Lotto: Oberösterreicher knackt Jackpot und gewinnt 1,6 Mio. Euro

Wien (OTS) - Siebenmal ist heuer bis Ende April bereits ein einfacher Jackpot bei Lotto „6 aus 45“ eingetreten, aber noch nie wurde er auf Anhieb geknackt. Er hat sich stets weiterentwickelt, zumindest bis zum Doppeljackpot, zweimal sogar bis zum Sechsfachjackpot.

Doch nun fand im Mai auch diese Serie ein Ende. Der achte einfache Jackpot des Jahres wurde geknackt, und zwar in Oberösterreich. Ein Spielteilnehmer aus dem Traunviertel erzielte am vergangenen Sonntag per Quicktipp den einzigen Sechser der Runde und gewann damit rund 1,6 Millionen Euro.

Ebenfalls in Oberösterreich und ebenfalls per Quicktipp wurde einer der beiden Fünfer mit Zusatzzahl erzielt, der zweite geht auf das Konto eines win2day-Users, der mit einem Normalschein erfolgreich war. Beide erhalten dafür jeweils rund 64.000 Euro.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete erneut ohne Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt, und für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 150.000 Euro erwartet.

Joker

Auch der Joker Jackpot fand am Sonntag einen Abnehmer. Ein Niederösterreicher aus dem Weinviertel erhält für das „Ja“ zur richtigen Zahl mehr als 390.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. Mai 2020

1 Sechser zu EUR 1.585.772,90 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 63.885,70 116 Fünfer zu je EUR 1.201,60 284 Vierer+ZZ zu je EUR 147,20 4.828 Vierer zu je EUR 48,10 6.999 Dreier+ZZ zu je EUR 14,90 81.611 Dreier zu je EUR 5,10 268.125 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 07 13 27 31 32 44 Zusatzzahl 10

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. Mai 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 54 Fünfer zu je EUR 6.401,10 2.638 Vierer zu je EUR 22,20 45.030 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 03 13 19 34 37 39

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. Mai 2020

1 Joker EUR 390.427,90 10 mal EUR 8.800,00 108 mal EUR 880,00 1.099 mal EUR 88,00 10.912 mal EUR 8,00 108.191 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 4 1 1 6 5

