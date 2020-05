Mit Papp-Fans: Ligaportal startet einzigartige Hilfsaktion für Vereine

Fans können für 30 Euro ein Bild hochladen, es auf eine Platte drucken und dem Herzensklub zukommen lassen. Vereine bekommen einen finanziellen Anteil – und können Preisgeld gewinnen.

Graz/Sattledt (OTS) - Ob Fußball, Basketball, Eishockey, Handball oder auch im Kulturbereich: Das Ligaportal gibt Fans bis Ende Juni die Möglichkeit, ihren Lieblingsverein oder ihre Kult-Spielstätte zu unterstützen und sich in die Herzen der Vereinsprotagonisten zu spielen – mit Papp-Figuren.

Mit wenigen Klicks im eigens geschaffenen Konfigurator und für einen Beitrag von 30 Euro kann jeder Anhänger unter www.ligaportal.at/fan Doppelgänger aus Hartschaum von sich anfertigen lassen, die Ligaportal an den jeweiligen Herzensklub schickt. Echte Hingucker also – nicht nur bei Geisterspielen. Sie bedeuten auch Motivation für Spieler beim Training. Und gleichzeitig ist die Aktion eine Hilfe für die Vereine: Denn 12 Euro pro Bestellung verbleiben beim jeweiligen Klub als Spende. Eine Idee, die übrigens auch für Theater oder Festspielhäuser eine gute Möglichkeit ist, leere Ränge und Kassen zumindest wieder etwas zu füllen.

„Die Papp-Fans sind ein optischer Aufputz der seit März verwaisten Tribünen im Land. Gemeinsam mit unseren starken Partnern, insbesondere IMMOunited, möchten wir für die Vereine zudem eine Möglichkeit schaffen, ihre finanzielle Lage aufzubessern. In einer Situation wie dieser hilft jeder einzelne Euro“, so Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer des Ligaportals, das mehrheitlich der Styria Media Group gehört und sich als „Partner der Vereine“ sieht. Für das Projekt möchte Arnitz eine möglichst große Aufmerksamkeit erzeugen: „Für uns steht im Vordergrund, einen kleinen Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten.“

„Die Hilfsaktion des Ligaportals zeigt, wie in Krisenzeiten Innovation entsteht“, freut sich STYRIA-CEO Mag. Markus Mair über die Initiative. Das Projekt sei ein „exzellentes Beispiel dafür, wie man es schaffen kann, unter besonderen Umständen Vereinen Hilfe zu leisten und gleichzeitig das Geschäftsportfolio klug zu erweitern.“

Nicht nur für Fans, auch für Unternehmen ist die Aktion interessant: Sie können im Konfigurator einen Banner erstellen, damit ihr Produkt oder ihre Marke präsentieren und ihren Klub finanziell unterstützen.

Darüber hinaus stellen IMMOunited und Ligaportal gemeinsam 15.000 Euro für jene zehn Vereine zur Verfügung, für die die meisten Papp-Fans bis Ende Juni bestellt werden. Vom Preisgeld ausgenommen sind Klubs aus der 1. und 2. Fußball-Bundesliga.

Hier geht es zum Konfigurator: https://www.ligaportal.at/fan/

ligaportal.at berichtet topaktuell und informativ über sämtliche 2.200 Fußballvereine von der Bundesliga bis zur untersten Klasse. Zu Spielzeiten finden am Wochenende österreichweit knapp 1.150 Kampfmannschaftsspiele statt, wobei ligaportal.at über jedes einzelne berichtet (Vorschauen, Expertentipps, Spielberichte, etc.). Darüber hinaus überträgt ligaportal.at ca. 1.000 Begegnungen pro Woche im Live-Ticker und mit Videos. Neben einer umfangreichen Fußball-Berichterstattung bietet ligaportal.at auch Fußballreisen zu den Top-Klubs in Europa, Trainingslager für Vereine, einen Fußball-Onlineshop, Stickeralben für Vereine, Fußball-Tracker und vieles mehr. Die Styria Media Group ist Mehrheitseigentümer des Portals, Geschäftsführer sind Dr. Thomas Arnitz und Mag. Alfred Brunner.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Thomas Arnitz

Geschäftsführer Ligaportal

arnitz @ ligaportal.at