Immobilienfonds CORUM XL ab sofort auch in Österreich erhältlich

CORUM XL investiert in Gewerbeimmobilien in ganz Europa

Wir bieten Privatanlegern mit diesem Fonds erstmalig die Chance in ein breit gestreutes Portfolio von gewerblichen Immobilien in und außerhalb der Eurozone zu investieren – das ist in dieser Form in Österreich einzigartig,“ Christopher Kampner, CORUM Head of Office Austria 1/2

Genau wie der große Bruder CORUM Origin zahlt auch CORUM XL seinen Investoren seit Auflage des Fonds eine monatliche Dividende aus. Unser Performance-Ziel von 5% konnten wir in den Vorjahren mit 6,26% im Jahr 2019, 7,91% im Jahr 2018 und 6,58% im Jahr 2017 erfreulicherweise sogar jeweils noch übertreffen. Christopher Kampner, Head of Office Austria 2/2

Wien (OTS) -

35 Immobilien, 11 Länder, 4 Währungen

Einstieg ab 189 Euro (inklusive Kosten und Zeichnungsgebühren)

Veranlagung als Investmentplan oder als Einmalerlag möglich

Nach CORUM Origin bringt CORUM, das französische Unternehmen für Investmentlösungen, jetzt den Immobilienfonds CORUM XL in Österreich auf den Markt. Dieser Fonds verfolgt das Ziel, seinen Investoren eine jährliche Dividendenrendite von mindestens 5% auszuschütten. Anleger können ab einer Veranlagungssumme von 189 Euro (inklusive Kosten und Zeichnungsgebühren) investieren und potenzielle monatliche Dividendenzahlungen lukrieren.

CORUM XL wurde erstmals im April 2017 in Frankreich aufgelegt und investiert in ein breites Spektrum von Gewerbeimmobilien-Segmenten wie Büros, Geschäftslokale und Industrie in und außerhalb der Eurozone. Der Fonds verwaltet aktuell 35 Immobilien mit einem Gesamtwert von 737 Mio. Euro, verteilt auf elf Länder und in vier verschiedene Währungen: Vereinigtes Königreich, Polen, Italien, Finnland, Deutschland, Irland, Portugal, Spanien, den Niederlanden, Belgien und Norwegen.

Die Objekte sind zu 100% ausgelastet, wobei die Mieter sich vertraglich im Durchschnitt zu einem Kündigungsverzicht auf die kommenden 8,5 Jahre verpflichtet haben.

„Wir bieten Privatanlegern mit diesem Fonds erstmalig die Chance in ein breit gestreutes Portfolio von gewerblichen Immobilien in und außerhalb der Eurozone zu investieren – das ist in dieser Form in Österreich einzigartig,“ so CORUM Head of Office Austria Christopher Kampner. „Genau wie der große Bruder CORUM Origin zahlt auch CORUM XL seinen Investoren seit Auflage des Fonds eine monatliche Dividende aus. Unser Performance-Ziel von 5% konnten wir in den Vorjahren mit 6,26% im Jahr 2019, 7,91% im Jahr 2018 und 6,58% im Jahr 2017 erfreulicherweise sogar jeweils noch übertreffen.“

Der Einstieg in CORUM XL ist ab 189 Euro (inklusive Kosten und Zeichnungsgebühren) möglich, wobei der Anleger sein Investment wahlweise als Einmalzahlung oder als Investmentplan tätigen kann. Auch eine Reinvestition der Dividende ist möglich. Der Aufbau des Portfolios wird je nach Möglichkeit und Wunsch des Kunden flexibel gestaltet – mit monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen oder auch jährlichen Einzahlungen ab 50 Euro. Ein Anlagehorizont von 10 Jahren wird empfohlen.

Rückfragen & Kontakt:

CORUM Asset Management

Kommunikationsberatung Ulla Arias

Pressekontakt CORUM Österreich

+43 (0)650/962 37 14

ulla @ ulla-arias.com

www.ulla-arias.com