AVISO: PK: Schnelle Hilfe für die Wirtschaft, morgen Montag, 11. Mai, 11:00 Uhr

Mit NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn, SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter, Hannes Androsch, Industrieller, und Petra Schröckeneder, Unternehmerin

Wien (OTS) - Trotz großer Ankündigungen seitens der Regierung kommen die COVID-Wirtschaftshilfen auch nach Wochen noch nicht bei den betroffenen Betrieben an: Bürokratie, lebensfremde Auflagen, zu langsame und intransparente Abwicklung und fehlende Zusammenarbeit mit Banken. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer stehen mittlerweile vor den Trümmern ihrer Existenz; die Arbeitsplätze, die an ihren Betrieben hängen, sind verloren.



Sepp Schellhorn und Christoph Matznetter zeigen zusammen mit Hannes Androsch und Petra Schröckeneder auf, wo die Probleme liegen und wie Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt schnell geholfen werden muss, um eine wirtschaftliche Katastrophe zu verhindern.



