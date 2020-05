KHM-Museumsverband: wir öffnen die Türen!

Fahrplan zur Wiedereröffnung der Museen und Sammlungen im KHM-Museumsverband

Wien (OTS) - Das Kunsthistorische Museum am Maria-Theresien-Platz wird bereits ab Pfingstsamstag, 30. Mai 2020 seine Türen öffnen. Die weiteren Museen und Standorte des KHM-Museumsverbands werden in den kommenden Monaten ebenfalls schrittweise wieder öffnen.

Selbstverständlich wird die Öffnung unserer Museen und Standorte unter Einhaltung der von der Gesundheitsbehörde vorgesehenen Regelungen und Hygienemaßnahmen zum Schutz aller unserer Gäste und MitarbeiterInnen erfolgen.

Zeitplan der Wiedereröffnungen

Die Museen und Standorte des KHM-Museumsverbands können in den nächsten Wochen und Monaten wieder schrittweise öffnen.

Am Samstag, 30.5.2020 öffnet das Kunsthistorische Museum am Maria-Theresien-Platz und hat auch heuer in den Monaten Juni, Juli und August täglich geöffnet. Von 30.5. bis 30.6.2020 wird es keine regulären Eintrittspreise geben. Stattdessen laden wir nach dem Motto „pay as you wish“ dazu ein, die Höhe des Eintrittspreises selbst zu wählen.

Am Donnerstag, 2. Juli 2020 öffnen:

das Weltmuseum Wien

die Kaiserliche Wagenburg in Schönbrunn

Schloss Ambras Innsbruck

Am Mittwoch, 2. September 2020 öffnet:

die Kaiserliche Schatzkammer

Am Donnerstag, 1. Oktober 2020 öffnen:

das Theatermuseum

die Sammlungen in der Neuen Burg (Hofjagd- und Rüstkammer und Sammlung alter Musikinstrumente)





Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Aufgrund der Schließzeiten mussten einige für das Frühjahr 2020 geplante Ausstellungen verschoben werden, alle Infos dazu auf unserer Website www.khm.at

Kunsthistorisches Museum Wien

Die Ausstellung BEETHOVEN BEWEGT wird, ebenso wie alle Begleitveranstaltungen auf Herbst 2020 verschoben werden.

Weltmuseum Wien

Die Ausstellung AZTEKEN kann aufgrund der aktuellen Maßnahmen nicht wie geplant im Juni 2020 beginnen, sondern wird von 15.10.2020 bis 13.4.2021 im Weltmuseum Wien zu sehen sein.

Theatermuseum

Die Ausstellung GROTESKE KOMÖDIE. LODOVICO OTTAVIO BURNACINI wird ab 8.10.2020 im Theatermuseum zu sehen sein.

Schloss Ambras



Die Ausstellung HOCH ZU ROSS. Das Reiterstandbild Erzherzog Leopold V. wird mit Wiedereöffnung des Museumsbetrieb stattfinden. Die Ausstellung MODE SCHAUEN.Fürstliche Garderobe vom 16.bis 18. Jahrhundert wird 2021 statfinden.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in den Museen und Standorten des KHM-Museumsverbands!

