Kopietz: „Wahlkommission hat Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung einstimmig bestätigt“

Deutsch: „Rasche Überprüfung des Ergebnisses wichtig, um Verschwörungstheorien entgegenzutreten“

Wien (OTS/SK) - Unter notarieller Begleitung des Präsidenten der Notariatskammer Michael Umfahrer wurden heute, Freitag, Prozedere und Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung von der Wahlkommission überprüft. „Die Wahlkommission hat heute Vorgangsweise und Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung persönlich überprüft und die Rechtmäßigkeit des Ergebnisses einstimmig bestätigt“, sagt der Leiter der Wahlkommission Harry Kopietz. Die Überprüfung fand an zwei Orten statt: in der Firma Iron Mountain in Niederösterreich, wo die postalischen Fragebögen gescannt und ausgewertet wurden, sowie im ITZ, dem Informations- und Technologiezentrum der SPÖ in Wien. Die an der Durchführung der Befragung beteiligten Unternehmen stellten noch einmal das genaue Prozedere dar und beantworteten sämtliche Fragen. Im Rahmen der Überprüfung wurden Stichproben gezogen und die jeweiligen Briefstapel hochgerechnet. ****

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch: „Die rasche Überprüfung des Ergebnisses unter Begleitung eines unabhängigen Notars war wichtig, um Verschwörungstheorien entgegenzutreten. Alle Fragen sind beantwortet worden, Stichproben wurden gezogen. Der einstimmige Beschluss der Wahlkommission hat das Ergebnis nun noch einmal bestätigt. Es gab in der Geschichte der SPÖ noch nie eine Befragung, die so gut geprüft wurde.“

Seinen ausdrücklichen Dank richtete Kopietz an die Mitglieder der Wahlkommission, die an der Überprüfung teilgenommen haben, sowie an die mit der Durchführung und Auswertung beauftragten Unternehmen: „Die von der SPÖ beauftragten Firmen haben höchst professionell gearbeitet und die Verträge vorbildlich eingehalten“, so Kopietz (Schluss) ls/mb

