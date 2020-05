Erfolgreiche Online-Wirte-Konferenz mit mehr als 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

WKÖ-Pulker begrüßt Dialog mit der Regierungsspitze zur Klärung brennender Fragen vor der Gastronomie-Wiederöffnung: „Zeichen der Wertschätzung für Gastronomie-Branche“

Wien (OTS) - Die heute, Freitag, von Regierung und Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) initiierte Online-Wirte-Konferenz hat, mit über 3.000 teilnehmenden Wirtinnen und Wirten, das große Interesse rund um die ab 15. Mai geltenden Regeln in der Gastronomie gezeigt. Die Gastronomen konnten zahlreiche Fragen an die Regierungsspitze - Bundeskanzler Sebastian Kurz, die zuständigen Bundesminister Elisabeth Köstinger und Rudolf Anschober - und WKÖ-Präsident Harald Mahrer richten. So war es möglich, die wesentlichsten Punkte zur Wiedereröffnung der Gastronomie Mitte Mai zu beantworten.

Im Fokus standen vor allem die Themen Gästegruppen, Verpflichtung zum Mund-Nasen-Schutz und räumliche Trennung in den Lokalen. „Im Namen der Branche möchte ich der Bundesregierung und WKÖ-Präsident Mahrer für den wichtigen Dialog mit unseren Betrieben danken – das ist ein Zeichen der Wertschätzung für unsere Betriebe. Es konnten viele aktuelle Fragen geklärt werden. Damit gewinnt die Branche wieder an Perspektive“, unterstreicht Mario Pulker, Obmann des Fachverband Gastronomie in der WKÖ, der die virtuelle Gastronomie-Konferenz moderierte. Pulker: „Alle Fragen die es nicht in den Stream geschafft haben, werden gebündelt und so bald wie möglich auf der Seite www.sichere-gastfreundschaft.at beantwortet.“(PWK195/ES)

