„Sport am Sonntag“ mit 70 Jahre Formel 1 – die große Sport-am-Sonntag-Ranking-Show

Am 10. Mai ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 10. Mai 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit dem Thema Formel 1:

70 Jahre Formel 1 – die große Sport-am-Sonntag-Ranking-Show Fangio, Rindt, Lauda, Prost, Senna, Schumacher, Vettel, Hamilton. Legendäre Piloten. Skurrile Rennen. Spektakuläre Crashs.

Gerhard Berger, Helmut Marko, Alexander Wurz, Dieter Quester und Christian Klien erinnern sich an die zehn besten Momente aus sieben Jahrzehnten Formel 1.

