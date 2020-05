Last-Minute Tipps für den Muttertag

LR Danninger: Geschenke mit Aussicht auf Genuss sind sehr beliebt

St. Pölten (OTS/NLK) - Keine großen Familienfeiern, keine Veranstaltungen, keine ausgedehnten Gruppenausflüge: Der Muttertag 2020 wird ganz anders sein als bisher gewohnt. Für alle, die ihre Mütter oder Großmütter am 10. Mai trotzdem hochleben lassen möchten, gibt es in Niederösterreich dennoch zahlreiche Möglichkeiten, damit auch der heurige Muttertag ein „Verwöhntag“ werden kann für die, die das ganze Jahr über andere verwöhnen.

„Die Mütter im Land sind diejenigen, die derzeit ganz besonders gefordert sind, kommen doch auch oftmals Home-Office und Hausunterricht dazu. Der Muttertag ist die perfekte Gelegenheit, nun ein herzliches ‚Danke‘ zu sagen. Gutscheine der Wirtshauskultur sind ein Garant für ein gutes Essen und gemütliches Zusammensein, sobald die Gasthäuser wieder geöffnet sind. Immer mehr Wirtinnen und Wirte bieten außerdem schon jetzt Liefer- und Abholservice an, somit steht einem besonderen Festessen wirklich nichts mehr im Wege. Mit solchen Präsenten wird nicht nur Vorfreude auf die Zeit nach dem Wirtshaus-Lockdown geschenkt, sondern auch die heimische Wirtschaft unterstützt“, erklärt Tourismus-Landesrat Jochen Danninger.

Die Gutscheine der NÖ Wirtshauskultur werden in jeder beliebigen Höhe ausgestellt, ab 50 Euro werden sie in praktischer Stückelung von 25 Euro ausgegeben. Die Bons sind in eine schöne Kartonhülle gepackt, beigelegt wird ein Lageplan aller Betriebe, der Versand ist gratis. Wirtshäuser in Niederösterreich werden ab 15. Mai wieder geöffnet. Für besondere Anlässe können die Beschenkten mit einer hübschen Grußkarte („Danke!“, „Für dich“, „Alles Liebe“) und persönlicher Widmung überrascht werden.

Eine andere Möglichkeit ist, das fertige Essen nach Hause kommen zu lassen, damit Mütter und Omas am Muttertag nicht selbst den Kochlöffel schwingen müssen. In den letzten Wochen haben viele Wirtinnen und Wirte der NÖ Wirtshauskultur auf Lieferservice umgestellt, in vielen Betrieben kann das Menü auch abgeholt werden. Rund 220 Wirtshäuser in Niederösterreich sind Mitglied der Niederösterreichischen Wirtshauskultur. Sie stehen für regionale Produkte, typische Gerichte, persönlichen Service und gehobene Qualität. Eine Liste mit allen Wirtshäusern, die Abhol- oder Lieferdienst anbieten, finden Interessierte unter www.wirtshauskultur.at/wirtshaus-lieferdienst.

„Die Ausgangsbeschränkungen sind vorerst gefallen, die Phase der Wiedereröffnung und des Wiederaufbaus hat begonnen. Und wir können uns auf all das freuen, das Niederösterreich bietet. Noch mehr Genuss als nur für die Dauer eines gepflegten Essens ermöglichen Gutscheine in einem Übernachtungsbetrieb. Ein Inlandsurlaub ist heuer möglich, und bereits ab Ende Mai sind unsere vielen schönen Ausflugsziele wieder offen, die von Kultur über Sport oder Naturgenuss der ganzen Familie einen spannenden und unterhaltsamen Tag bescheren“, erläutert Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

Unter dem Dach der „Genießerzimmer“ sind ganz besondere Unterkünfte zusammengefasst. „Urlaub beim Wein“, „Urlaub mit Geschichte“, „Urlaub mit Stil“ oder „Urlaub am Land“ ist möglich, eine Baumhaus-Lodge in luftiger Höhe wird ebenso angeboten wie modernste Architektur im Weinkeller. Die Unterkünfte sind hochwertig ausgestattet, die Gastgeber servieren regionale Spezialitäten aus Küche und Keller mit charmanten Geschichten aus der Region und überraschen mit individuellen Extras. Print@Home-Gutscheine können ganz bequem zuhause ausgedruckt werden unter www.niederoesterreich.at/geniesserzimmer-gutscheine.

Nähere Informationen: Niederösterreich-Werbung, Marcella Maurer-Tomschitz, Telefon 02742/9000-19844, E-Mail marcella.maurer @ noe.co.at, bzw. Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at.

