AVISO: Verteidigungsministerin Tanner besucht Soldaten in Amstetten

Wien (OTS) - Am Dienstag, 12. Mai 2020, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons 12 in der Ostarrichi-Kaserne in Amstetten. Der Besuch dient auch dazu, sich über die Arbeit und Aufgaben des vorgesetzten Kommandos - der 7. Jägerbrigade - zu informieren.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Medientermin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Ablauf: Um 09:00 Uhr Eintreffen der Medienvertreter bei der Wache; 09:15 Uhr Beginn Gefechtsvorführung im urbanen Trainingsgelände bis ca. 10:45 Uhr; anschließend Besuch des Stationsbetriebes der Einsatzvorbereitung der Miliz.

Zeit & Ort: Dienstag, 12. Mai 2020 09:00 Uhr Treffpunkt Wache Ostarrichi-Kaserne, Schönbichl 36, 3300 Amstetten

Um Anmeldung unter presse.niederoesterreich @ bmlv.gv.at oder unter +43 664 622 3076 wird ersucht.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer