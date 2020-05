Am Weg zur Klimamusterstadt: Wiener Linien begrünen U-Bahn-Station Spittelau

Die „Greener Linien“ machen die Fassade des Stationsgebäude zur vertikalen Blumenwiese – Ende Mai blühen an der Wand Stauden, Büsche und Kräuter

Wien (OTS) - Wien wird zur Klimamusterstadt und dafür setzt die Stadt Wien eine Vielzahl von Massnahmen. Neben der Forcierung des öffentlichen Verkehrs ist es vor allem die Begrünung, die klimarelevant ist und auch hilft, klimawandelbedingte Hitzeinseln zu mindern. Die Wiener Linien sind ein zentraler Player am Weg zur Klimamusterstadt, nicht nur was die umweltfreundliche Mobilität betrifft. Als ‚Greener Linien’ begrünen sie nun die Fassade der U-Bahn-Station Spittelau und machen sie zur vertikalen Blumenwiese. Ab Ende Mai wird über dem Stationsausgang Richtung Josef-Holaubek-Platz eine Kombination unterschiedlicher Büsche, Stauden und Kräuter für mehr Grün und ein angenehmes Mikroklima sorgen. Die Begrünung ist der Auftakt zur Neugestaltung des Stationsvorplatzes, der ebenfalls grüner und freundlicher gestaltet wird.



„Wien belegt im jüngsten 'The World's 10 Greenest Cities 2020'-Ranking Platz 1. Das Ranking zeigt, dass Wien am besten Weg zur Klimamusterstadt ist. Dazu leisten wir auch mit Fassadenbegrünungen wie am Stationsgebäude in Spittelau einen weiteren wichtigen Beitrag. Diese Begrünungen sind nicht nur eine optische Bereicherung, sondern sorgen auch für angenehme Abkühlung an heißen Sommertagen. Sie filtern Schadstoffe aus der Luft, verhindern städtische Hitzeinseln und sind deshalb aktiver und effektiver Klimaschutz“, freut sich Öffi-Stadträtin Ulli Sima auf die Umsetzung dieses Projekts.



„Die Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Wir als Wiener Linien sind ein wesentlicher Teil der Lösung. Es freut uns, dass wir in der Spittelau als Vorreiter zeigen, wie Begrünung für Abkühlung und freundliche Atmosphäre in der Stadt sorgen kann“, sagt Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien.



Derzeit laufen in der Spittelau die Vorarbeiten zur Begrünung: Die Fassung der Beete ist bereits montiert, hinter der Fassade verlegen die Wiener Linien aktuell Rohre zur Bewässerung der Beete.





