Lösungsorientierte IT/OT-Security-Partnerschaften ausbauen

Ing. Mag. Andreas Köberl neuer Geschäftsführer von TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH und SPP Handelsges.m.b.H. in Österreich.

Wien/Köln (OTS) - Andreas Köberl bringt mehr als 20 Jahre IT-, B2B-, Vertriebs- und Führungserfahrung in seine neue Funktion bei den TÜV AUSTRIA-Töchtern TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA und SPP mit. Der TGM-Maschinenbauabsolvent und studierte Betriebswirt an der WU Wien begann seine berufliche Laufbahn zunächst bei GrECo International AG und Siemens IT Solutions and Services in Österreich und im CEE-Raum, und war zuletzt beim börsennotierten französischen IT-Dienstleister ATOS für die Business Unit IT-Security in Österreich als Vice President, Head of Cybersecurity, verantwortlich.

Andreas Köberl freut sich, das aus seinen bisherigen Tätigkeiten gewonnene Know-how nunmehr in die TÜV AUSTRIA Group einbringen zu können und TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA sowie SPP in Österreich noch stärker als unabhängigen, lösungsorientierten Partner für Unternehmen, Institutionen, Behörden und Kommunen positionieren zu können.

Die Lösungen der TÜV AUSTRIA Group im Bereich der Informationssicherheit fokussieren sich auf die Bereiche Sicherheit und Wert von Informationen, Cyber Security, Cloud & Compliance, Zertifizierungen und Schulungen. TÜV AUSTRIA unterstützt seine Kunden dabei mit maßgeschneiderten und an den relevanten Standards orientierten Leistungen.

Andreas Köberl, Jahrgang 1968, ist Vater von 2 Kindern und lebt in Wien.

Weitere Informationen: tuvaustria.com | it-tuv.com | spp.at



