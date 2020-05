Schindler gewinnt weitere internationale Werbe- & Kreativpreise

Die Schindler Werbefilme werden wieder weltweit ausgezeichnet: 2x Gold & 3x Silber

Die jüngsten Auszeichnungen, die wir für die Videos "Flat World" und "We Elevate" erhalten haben, zeigen, wie stark als auch authentisch unsere Botschaft "We Elevate" ist und wie gut die Videos aufgenommen werden. Michael Uher

Wien (OTS) - Die Schindler Imagefilme "Flat World" und "We Elevate" wurden bei den New York Festivals TV & Film Awards und dem Golden Award von Montreux in der Schweiz mit Silber und Gold ausgezeichnet. Nach "Gold, Silber und Schwarz" in Cannes, folgen die nächsten internationalen Auszeichnungen für die kreativen Produkte von Schindler.

We Elevate - It's what we do and it's how we do it!

Für alles was wir tun, für jede Interaktion und jeden Kontakt den wir haben und jeden Teil des Geschäfts an dem wir beteiligt sind gilt: wir "(er)heben" es auf den nächsten Level. Diese Schlüsselbotschaft wird in unseren Filmen "We Elevate" und "Flat World" übermittelt. Es kommuniziert unser Werteversprechen und unsere Grundsätze in Worten sowie Bildern.

Bereits 2019 wurde das Schindler Imagevideo „Flat World“ mit Gold, Silber und Schwarz in Cannes ausgezeichnet (siehe: Link ).

" Die jüngsten Auszeichnungen, die wir für die Videos "Flat World" und "We Elevate" erhalten haben, zeigen, wie stark als auch authentisch unsere Botschaft "We Elevate" ist und wie gut die Videos aufgenommen werden. "

New York Festivals TV & Film Awards: 1x Gold & 3x Silber

https://tvfilm.newyorkfestivals.com/

Der Film "Flat World" gewann einmal Gold in der Kategorie:

"Corporate Image - Sales"

und dreimal Silber in den folgenden Kategorien:

Corporate Image - Brand Image

Corporate Image - Public Relations & Social Engagement

CRAFT: Film/Productions - Animation



Der Goldene Preis von Montreux in der Schweiz: 1x Gold

http://www.goldenawardmontreux.com/winners2020.html

Der Film 'We Elevate' gewann die Goldmedaille für Corporate Image Films!

Die Gewinnervideos inkl. Bildmaterial:

Downloads & weiterführendes Material: Link



Rückfragen & Kontakt:

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH

Mag. Michael Uher

Head of Marketing & PR

+43 (0)5 / 724463 - 3536

michael.uher @ schindler.com

http://www.schindler.at