Gaby Schwarz: Diese Bundesregierung handelt im Interesse der Menschen

ÖVP-Gesundheitssprecherin kritisiert FPÖ und Neos. „Der Korridorzug wird am Wochenende fahren und Betreuer/innen nach Österreich bringen“

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der Korridorzug, der Betreuerinnen und Betreuer für österreichische Pflegebedürftige aus Rumänien nach Österreich bringen soll, wird am Wochenende fahren. Das wurde heute, Donnerstag, bekannt gegeben. Damit hat Europaministerin Karoline Edtstadler ihre Ankündigung eingehalten und dazu beigetragen, dass die Menschen in Österreich auch in Coronazeiten die gewohnte Betreuung weiter erhalten können, ist ÖVP-Gesundheitssprecherin Abg. Gaby Schwarz zufrieden. „Damit ist Bundesministerin Edtstadler ein wichtiger Schritt gelungen, um die 24 Stunden-Betreuung auch weiterhin zu ermöglichen. “

Wie die Ministerin angekündigt hat, startet am 10. Mai 2020 der erste Korridorzug aus Rumänien über Ungarn nach Österreich. Dieser Zug steht rumänischen Betreuer/innen mit Arbeitsplatz in Österreich bei Bedarf zur Verfügung. Die Organisation erfolgt durch die Wirtschaftskammer Österreich, die ÖBB stehen als Mobilitätspartner zur Verfügung.

„Somit weise ich die Kritik der Freiheitlichen und Neos zurück und spreche ihnen vice versa ein ‚vernichtendes Urteil‘ aus“, so Schwarz weiter. „Die Bundesregierung handelt im Interesse der Menschen – darauf können sich alle Beteiligten verlassen. FPÖ und Neos kritisieren, ohne zu denken, und handeln, ohne zu prüfen. Das ist nicht gerade vertrauensbildend und strikt abzulehnen“, schloss die ÖVP-Gesundheitssprecherin.

