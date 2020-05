Die Volkshilfe Wien lässt Frauen nicht alleine – besonders in der Coronakrise

Studienergebnis: Frauen fühlen sich von öffentlichen Einrichtungen im Stich gelassen

Speziell Frauen und Alleinerzieherinnen haben jetzt verstärkt mit Problemen zu kämpfen, wie auch in der Studie ersichtlich ist. Wir betreuen unter anderem in der Wohnungssicherung, im betreuten Wohnen, in der Pflege oder in der Beratung von Sexarbeiterinnen. Aktuell sind wir auch in der Vorbereitung des Projektes DonauNest**, in dessen Rahmen wir von Wohnungslosigkeit bedrohten alleinerziehenden Frauen, Überbrückungswohnungen zur Verfügung stellen Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien 1/2

Den über 1.000 Frauen, die bei der Volkshilfe Wien arbeiten, möchte ich an dieser Stelle besonders danken Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien 2/2

Wien (OTS) - Eine aktuelle, von den SPÖ-Frauen präsentierte Studie* hat als eines der wichtigen Ergebnisse, dass sich Frauen durch öffentliche Einrichtungen nicht ausreichend betreut fühlen.

Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien stellt dazu fest: „Die Volkshilfe Wien - und ihre Betreuungs- und Beratungseinrichtungen sind und waren in Betrieb. Wir haben und hatten durch die Coronakrise einen größeren Ansturm als zuvor und versuchen Defizite abzufangen.“

„ Speziell Frauen und Alleinerzieherinnen haben jetzt verstärkt mit Problemen zu kämpfen, wie auch in der Studie ersichtlich ist. Wir betreuen unter anderem in der Wohnungssicherung, im betreuten Wohnen, in der Pflege oder in der Beratung von Sexarbeiterinnen. Aktuell sind wir auch in der Vorbereitung des Projektes DonauNest**, in dessen Rahmen wir von Wohnungslosigkeit bedrohten alleinerziehenden Frauen, Überbrückungswohnungen zur Verfügung stellen “, so Wehsely weiter.

„Diese engmaschige Betreuung während der Coronakrise durch die Volkshilfe Wien ist nur möglich, weil unsere – derzeit 1.500 MitarbeiterInnen– hochmotiviert für unsere Kund*innen da sind. Den über 1.000 Frauen, die bei der Volkshilfe Wien arbeiten, möchte ich an dieser Stelle besonders danken . Auch sie sind schwierigen, privaten Herausforderungen und Mehrfachbelastungen ausgesetzt. Unsere Führungskräfte unterstützen die Kolleginnen dabei, auch weiterhin für alle Frauen in Not da zu sein. Damit niemand im Stich gelassen wird, der Hilfe benötigt“, so Wehsely abschließend.

*Studie

** Wir bitten um Spenden für das „DonauNest“ – Wohnungen für Alleinerzieherinnen:

IBAN: AT05 2011 1800 8048 0000 Verwendungszweck: DonauNest







Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH

https://www.volkshilfe-wien.at/



Martin Binder-Blumenthal

Presse & Kommunikation

Tel.: +43 1 360 64 - 1777; +43 676 87841777

m.binder-blumenthal @ volkshilfe-wien.at



Romana Bartl

Public Affairs/Presse

Büro Geschäftsführerin

Mobil: +43 676 8784 1770

R.Bartl @ volkshilfe-wien.at