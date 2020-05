Nehammer zum "Tag der Befreiung": Wir gehen verantwortungsvoll mit der Geschichte um

Thematisierung der Rolle der Polizei zwischen 1938 und 1945 – Zusammenarbeit mit Daniel Landau

Wien (OTS) - Für Innenminister Karl Nehammer ist der "Tag der Befreiung" am 8. Mai mehr als nur ein Tag des Gedenkens: "Zeitgemäße Gedenkkultur ist nicht nur würdiges Erinnern. Es ist einerseits der Blick zurück auf das, was geschehen ist, andererseits auch der Umgang mit den gewonnenen Erkenntnissen in der Gegenwart."

Am 8. Mai 1945 wurde der Zweite Weltkrieg auch in formaler Hinsicht beendet. "Dieser Tag stellt somit den Ausgangspunkt für ein demokratisches Österreich dar", sagt Nehammer. Er weist in diesem Zusammenhang auf die wesentliche Funktion der Polizei in Staat und Gesellschaft hin: "Die Polizei ist Garant für die Grund- und Freiheitsrechte in unserem Land. Der verantwortungsvolle Umgang mit der Geschichte ist eine wichtige Voraussetzung zum zeitgemäßen Umgang mit wichtigen gesellschaftlichen Erfordernissen", sagt der Innenminister.

Polizei im Nationalsozialismus: Opfer, Täter, Mitläufer

Das Innenministerium nimmt den 75. Jahrestag der Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus zum Anlass, sich verstärkt seiner eigenen Geschichte zu stellen. Neben einer vertiefenden Thematisierung der NS-Zeit und ihrer Nachwirkungen im Rahmen der politisch-historischen Bildungsarbeit der Polizei sollen die Rolle der Polizei in Österreich zwischen 1938 und 1945 sowie Brüche und Kontinuitäten nach der Befreiung auch mit einem wissenschaftlichen Projekt, aufbauend auf bestehende Forschungsergebnisse, weiter vertieft werden. "Die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Polizei in der Zeit des Nationalsozialismus, aber auch während der Besatzungszeit ist ein essenzieller Beitrag zur Aufarbeitung unserer Vergangenheit", betont Nehammer.

Kooperation mit Daniel Landau bei Polizeiausbildung

Die historische und die zeitgemäße Verantwortung in der Gesellschaft hat auch in der Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten eine große Bedeutung. Hier arbeitet das Innenministerium künftig mit dem Lehrer und Bildungsvernetzer Daniel Landau zusammen.

Die klare Zuschreibung von Werten und Kompetenzen gehört zur modernen Berufsausbildung für Polizistinnen und Polizisten, die unter dem Leitbild "Sicher mit Bildung" erfolgt. Dazu gehört auch der Unterrichtsgegenstand Berufsethik und Gesellschaftslehre, der der Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen und deren kritischer Reflexion dient. "Ausbildungsinhalte müssen in periodischen Abständen mit Distanz betrachtet werden. Es ist daher wichtig, auch die Expertise von Menschen außerhalb der Organisation zu haben und Ausbildung somit zeitgemäß zu gestalten", sagt der Innenminister.

