Tile(TM) kollaboriert mit Intel, um PC, Laptops und Notebooks auffindbar zu machen

London (ots/PRNewswire) - Tile(TM) bietet globalen PC-Herstellern die Möglichkeit, Ortungserfahrungen für Nutzer individuell an Endbenutzer anzupassen

Tile, das weltweit führende Unternehmen für intelligente Standortanzeige, arbeitet mit Intel Corporation zusammen, um die Ortungstechnologie von Tile zu Herstellern von originalem PC-Equipment zu integrieren, um PCs, Laptops und Notebooks auffindbar zu machen. Dies ist die erste Technologielösung, die für eine breite Gruppe von PC-OEMs auf den Markt kommt. Dies bedeutet, dass künftige Laptop- und Notebook-Modelle mit Intel-Stromversorgung geortet werden können.

"Der Großteil der Weltbevölkerung arbeitet derzeit von zu Hause aus, weshalb Laptops und tragbare Geräte wichtiger denn je sind. Wir sind auf sie angewiesen, um Kontinuität zu wahren und Informationen sicher zu speichern. Dennoch wir sind auch darauf angewiesen, dass sie mit ihren Lieben in Verbindung bleiben", sagte CJ Prober, CEO von Tile. "Unsere Arbeit mit Intel bedeutet, dass wir bereit sein werden, PC-Benutzern zu helfen, Störungen zu vermeiden und den Überblick über ihre Geräte zu behalten, sobald wir alle wieder unterwegs sind."

Die aktualisierten Intel-Lösungen werden voraussichtlich noch in diesem Jahr für die OEM-Annahme verfügbar sein und werden es PC-Nutzern ermöglichen, ihren Laptop oder ihr Notebook auch dann zu finden, wenn sich das Gerät im Ruhezustand befindet. Tile und Intel arbeiten bereits eng mit PC-Herstellern zusammen, um das beste Tile-Erlebnis für ihre Kunden zu gewährleisten.

"Diese Zusammenarbeit mit Tile ist eine aufregende Ergänzung unserer erstklassigen drahtlosen Verbindungslösung. Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die Erfahrungen mit PC-Plattformen weiter zu verbessern. In diesem Fall ermöglichen wir neue Funktionen, darunter verbesserter Sicherheit, indem wir die Geräteverfolgung und -wiederherstellung sowohl für Verbraucher- als auch für kommerzielle PCs vereinfachen", äußerte Eric McLaughlin, Vice President, Compute Client Group, General Manager Wireless Solutions Group, Intel.

Tile kündigte kürzlich sein erstes kommerzielles Laptop-Produkt mit HP an; die Zusammenarbeit mit Intel festigt die Expansion des Unternehmens im PC-Sektor weiter. In einer kürzlich von Tile durchgeführten globalen Umfrage gab fast die Hälfte aller Befragten an, dass sie diese Gegenstände am häufigsten in ihrem eigenen Zuhause verlegen. 72 Prozent sagten, die Möglichkeit, ihren verlorenen oder verlegten Laptop wiederzufinden, sei "sehr" oder "äußerst wertvoll".

Diese Bemühungen bauen auf den 2019 angekündigten Kooperationen von Tile mit führenden BLE-Chipherstellern auf. Durch die Zusammenarbeit mit Intel und anderen führenden Technologieunternehmen hat Tile das Potenzial, seine wertvolle Ortungstechnologie in den nächsten fünf Jahren in fast 30 Milliarden Geräte der Unterhaltungselektronik auf Chip-Ebene zu integrieren.

Tile(TM) bietet alles, was ein intelligenter Standortdienst bieten kann, und ortet täglich bis zu sechs Millionen einzigartige Gegenstände. Die Cloud-basierte Suchplattform von Tile, die ihre riesige Gemeinschaft, die 195 Länder umfasst, nutzt, hilft den Menschen, die Dinge zu finden, die ihnen am wichtigsten sind. Tile wurde gerade als Nummer 5 auf der Liste der innovativsten Unternehmen der Unterhaltungselektronik von Fast Company ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Mateo, Kalifornien, und wird von Francisco Partners, Bessemer Venture Partners und GGV Capital unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie thetileapp.com/de-gb.

