AVISO: Grüne NÖ Pressekonferenz am 12.5.2020, 10 Uhr, St. Pölten

Grüner Landeskongress - Präsentation Ergebnisse Briefwahl

St. Pölten (OTS) - Die Grünen Niederösterreich präsentieren am Dienstag, den 12.5.2020 die Ergebnisse des Landeskongresses. Auf Grund der aktuellen Situation fand dieser via Briefwahl per Post statt. Rund 200 Delegierte aus ganz Niederösterreich hatten die Möglichkeit ihre Stimme per Post zu übermitteln. Zur Wahl stand der gesamte Landesvorstand und damit auch die Funktion des/der Landesprecher/in sowie LandesgeschäftsführerIn. Im Einklang mit den Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus erfolgt die Pressekonferenz in ausreichend großen Räumlichkeiten unter den notwendigen Sicherheitsauflagen. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung, um die Einhaltung der empfohlenen Schutzmaßnahmen gewährleisten zu können.

Als Gesprächspartner erwarten Sie: Helga Krismer - Grüne NÖ Landessprecherin, Hikmet Arslan – Landesgeschäftsführer

Wann: Dienstag, 12.5.2020 um 10.00 Uhr

Wo: Die Grünen Niederösterreich, Daniel Gran Straße 48, Sitzungsaal 2. Stock, 3100 St. Pölten

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 11.5., 18 Uhr unter michael.pinnow@gruene.at aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen anzumelden. Die Grünen NÖ ersuchen um Verständnis für diese Vorgehensweise in diesen derzeit herausfordernden Zeiten. Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at