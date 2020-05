Wirtschaft begrüßt Klarheit für Studierende und angehende Absolventen

Prüfungs- und Finanzierungsmodalitäten der Hochschulen für die unmittelbare Zukunft sichergestellt

Wien (OTS) - „Mit den heute präsentierten Vorgangsweisen und Hygieneempfehlungen ist für mehr als 380.000 Studierende und die Lehrenden an Hochschulen Klarheit geschaffen, damit das Semester erfolgreich in bestmöglicher Qualität zum Abschluss geführt werden kann. Die außerordentlichen Anstrengungen aller Beteiligten erhalten damit eine klare Perspektive und die Sicherheit, dass die Corona-Virus-bedingten Entwicklungen keine unbewältigbaren finanziellen Nachteile für Hochschulen und Studierende bringen. Besonders begrüßt wird, dass auch die Forschung bestmöglich weiterlaufen kann“ hält Mariana Kühnel, stv. Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), fest.

Die Hochschulen - öffentliche Universitäten, Fachhochschulen, Privatuniversitäten und Pädagogische Hochschulen - und ihre Lehrenden und Studierenden haben in den vergangenen zwei Monaten mit hohem Engagement den Umstieg zum Distance Learning geschafft.

Die Wirtschaft begrüßt den Finanzierungsmodus für das Studienjahr 2020/2021 an Fachhochschulen, ruft dabei aber das Ziel des Regierungsprogramms in Erinnerung, die Anzahl der FH-Anfängerstudienplätze bedarfsorientiert auszubauen und die Fördersätze für FH-Studienplätze anzupassen. Gerade an FHs mit stark unternehmensbezogenen Fächerbündeln, technischen Studien und einem hohen Anteil der Bundesfinanzierung ist dies nötig, so Kühnel. (PWK192/FS)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe