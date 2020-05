„75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg“: Insgesamt 2 Millionen für ORF-TV-Zeitgeschichte-Themenabend

Mit Live-Sondersendung aus dem Newsroom, zwei „Menschen & Mächte“-Dokumentationen und Historiendrama „Die Freibadclique“

Wien (OTS) - Im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts „75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg“ (Details unter presse.ORF.at) stand gestern, am Mittwoch, dem 6. Mai 2020, der gesamte ORF-2-TV-Abend im Zeichen der Zeitgeschichte. Insgesamt erreichten die Live-Sondersendung aus dem Newsroom, die beiden „Menschen & Mächte“-Dokumentationen „Die Zeit der Frauen“ und „Der Häftling und der Sohn des Lagerleiters“ sowie das Historiendrama „Die Freibadclique“ 1,97 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, das entspricht 26 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis).

Bis zu 786.000 Seher/innen sahen das von Tarek Leitner moderierte „Menschen & Mächte“-Spezial um 20.15 Uhr, im Durchschnitt erreichte die Sendung, die die Wendezeit zwischen Zusammenbruch und Neubeginn, zwischen Befreiung, Kriegsende und den ersten Versuchen des Wiederaufbaus behandelte, 745.000 Seher/innen bei 23 Prozent Marktanteil. Ebenfalls bis zu 786.000 und durchschnittlich 745.000 Zuseher/innen (26 Prozent Marktanteil) verfolgten danach Andreas Novaks „Menschen & Mächte“-Dokumentation „Die Zeit der Frauen“ (21.25 Uhr). Die neue BR/ORF-Produktion „Der Häftling und der Sohn des Lagerleiters“ (22.45 Uhr) von Robert und Julia Grantner erzielte durchschnittlich 359.000 (21 Prozent Marktanteil), Friedemann Fromms Historiendrama „Die Freibadclique“ (23.35 Uhr) über das Erwachsenwerden in Kriegszeiten 122.000 (13 Prozent Marktanteil).

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Der gestrige TV-Abend im Zeichen von ‚75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs‘ ist ein eindeutiger Beweis für die Maßstäbe, die unsere Produktionen im öffentlich-rechtlichen Programmangebot setzen. Dass der ORF als elektronisches Gedächtnis des Landes mit seinem aktuellen Zeitgeschichteschwerpunkt auf so hohe Zustimmung beim Publikum stößt, unterstreicht die Qualität der ORF-Journalistinnen und -Journalisten, österreichische Zeitgeschichte nachhaltig aufzuarbeiten.“

Die weiteren Programme im Rahmen des TV-Schwerpunkts sind unter presse.ORF.at abrufbar. Morgen (Freitag, 8. Mai) etwa folgen in ORF 2 gleich vier Programmpunkte: Während „Universum History: Europa 1945:

Das Jahr nach dem Krieg “ um 22.30 Uhr und der Film „Hannas schlafende Hunde“ sich in Reportageform bzw. fiktional mit dem Schwerpunkt „75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg“ auseinandersetzen, widmen sich auch zwei Sendungen der TV-Information dem Thema: „75. Jahrestag der Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus und des Endes des 2. Weltkrieges“ um 11.00 Uhr u. a. mit einer Festrede von Hugo Portisch und eine „ZIB 2 Spezial“ um 21.25 Uhr, in der Franz Vranitzky und Wolfgang Schüssel zu Gast sind.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at