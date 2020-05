SP-Kubik zu Radweg Praterstraße: „Smarte Lösung statt lokaler Schnellschüsse!“

Insellösungen sind kein Ersatz für vernünftige Verkehrsplanung

Wien (OTS) - Heute wurde der Pop-up-Radweg an der Praterstraße eröffnet. Das Projekt wurde überraschend angekündigt und umgesetzt – ohne Beteiligung der Bezirksvertretung oder Einbindung in ein Gesamtkonzept. SP-Fraktionsvorsitzender für Stadtentwicklung und Verkehr, Gerhard Kubik, fordert mehr Beteiligung ein: "Leider ist bei der Maßnahme die BürgerInnenbeteiligung komplett unter die Räder gekommen. Die BewohnerInnen haben ihre Anregungen und Bedenken schon bei der Planung für die Sanierung der Praterstraße geäußert. Wir hoffen, dass die wegfallende Spur den Verkehr nicht in die Wohngrätzel verdrängt."

Kubik sieht beim Pop-up-Radweg noch Verbesserungsbedarf: "Grundsätzlich sind gut ausgebaute Radwege ein wichtiger Beitrag zur aktiven Mobilität. Allerdings ist hier völlig unklar, ob dieser Radweg verkehrsplanerisch begleitet wird. Es muss unbedingt erhoben werden, ob dieser Radweg auch bei Normalverkehr möglich ist."

Der Radweg an der Praterstraße ist allerdings nur ein isoliertes Stück und schafft keine durchgehende Verbindung über den Praterstern in die Lassallestraße. "Leider ist der Pop-up-Radweg nur Stückwerk und schafft am Praterstern eine gefährliche Engstelle. Eine Verbindung von der Urania über den Praterstern zur Wagramer Straße muss durchgehend befahrbar sein und darf kein Nadelöhr am Praterstern schaffen. Statt isolierter Einzelmaßnahmen muss ein Gesamtkonzept für sichere Radwege vorgelegt werden. Auch für temporäre Lösungen gilt: wir wollen smarte Lösungen statt lokaler Schnellschüsse!", lädt Kubik die zuständige Stadträtin zum Dialog ein.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Johannes Hintermaier, M.A.

Kommunikation

+43 1 4000 81929

johannes.hintermaier @ spw.at