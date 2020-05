NEOS Wien/Leopoldstadt: Konzept zur Neugestaltung Praterstraße lange ausständig

Wien (OTS) - „Wir begrüßen den Versuch mit einer Pop-Up-Bikelane die Situation für Radfahrer auf der Praterstraße kurzfristig zu entschärfen. Aber auch auf lange Sicht braucht es dauerhafte Maßnahmen, um den Radverkehr für die Wienerinnen und Wiener attraktiver und sicherer zu machen“, so Christian Moritz, Spitzenkandidat NEOS Leopoldstadt. Die aktuellen Maßnahmen, greifen nämlich nur, wenn man stadtauswärts fährt. Stadteinwärts steht den Radfahrerinnen und Radfahrern weiterhin nur ein schmaler Fahrstreifen zur Verfügung. Hier zeigt sich nun, dass die Neugestaltung der Praterstraße bereits seit langem überfällig ist. „Seit Monaten warten wir im Bezirk auf die versprochene Informationsveranstaltung zur Umgestaltung der Praterstraße mit konkreten Umbauplänen. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich aktiv einzubringen“, fordert Klubvorsitzende Selma Arapovic. Die NEOS im Bezirk plädieren schon seit längerem für eine Neugestaltung der gesamten Praterstraße, die auch eine Neuaufteilung des öffentlichen Raumes unter den Verkehrsteilnehmern beinhaltet. „Wir haben gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern an einem Konzept gearbeitet und sehen in einem dauerhaften Zweirichtungsradweg auf der stadtauswärtsführenden Straßenseite die beste Lösung“, so Christian Moritz. „Mit der Etablierung eines Zweirichtungsradweges entsteht nicht nur mehr Platz und Sicherheit für die Radfahrerinnen und Radfahrer. Auch die übrigen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer würden von der besseren Übersichtlichkeit profitieren“, bestätigt Bettina Emmerling, Verkehrssprecherin NEOS Wien.

