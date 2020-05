Schulen/ Czernohorszky: „Bund muss einheitliche Regelung bei Freistellungen sicherstellen!“

Wien (OTS) - „Die Vorgangsweise des Bildungsministers ist wirklich befremdlich: Da gibt der Gesundheitsminister klare Regelungen für Freistellungen vor und diese werden vom eigenen Regierungskollegen einfach unterlaufen“, zeigt sich Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky mehr als verwundert über die heute bekannt gewordene Vorgabe von Minister Faßmann, dass LehrerInnen über 60 die Möglichkeit zur Freistellung ohne ärztliches Attest gegeben werden soll.

„Ich bin für einheitliche, klare Regelungen bei Freistellungen, die für alle Berufsgruppen gelten. So hat es Minister Anschober erst vor kurzem an die Bevölkerung kommuniziert“, so Czernohorszky. „Es kann nicht sein, dass man jetzt beginnt, bestimmte Berufsgruppen aus dieser Regelung heraus zu nehmen. Das schafft nicht nur eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, sondern erschwert die Planbarkeit in den die Bildungseinrichtungen enorm. Ich appelliere ganz eindringlich an den Bund, darauf zu achten, dass alle gleich behandelt werden!“ (Schluss)



