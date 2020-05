NEOS: Es braucht eine klare Regelung für Korridorzüge

Brandstätter/Loacker: „Das derzeitige Konzept ist unübersichtlich, undurchdacht und realitätsfern. Es geht um echte Lösungen und rasche Unterstützung.“

Wien (OTS) - Ein vernichtendes Urteil fällen NEOS-Außenpolitiksprecher Helmut Brandstätter und NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker über die momentane Regelung für Korridorzüge für Betreuer_innen aus Rumänien. „Das derzeitige Konzept, wie Betreuerinnen und Betreuer nach Österreich kommen sollen, ist unübersichtlich, undurchdacht und realitätsfern“, sagt Brandstätter. Die ganze Organisation sei ein einziges Chaos, bei dem niemand mehr den Überblick habe. Auch fehle eine Einigung der Regierungen. „Hier weiß die rechte Hand nicht mehr, was die linke tut. Bereits am 23. April hat Europaministerin Edtstadler angekündigt, dass es Züge für rumänische Betreuerinnen und Betreuer geben soll. Doch weder das Pflegepersonal, deren Agenturen, die Angehörigen, noch der zuständige rumänische Transportminister oder die rumänische Botschaft wussten davon. Mich würde interessieren, wann Frau Edtstadler mit wem darüber gesprochen hat? Wann und vor allem warum wurde entschieden, der Wirtschaftskammer die Organisation zu übertragen? Viele offene Fragen, die schnellstmöglich Antworten verlangen“, fordert Brandstätter und kündigt eine parlamentarische Anfrage an.

„Was hier veranstaltet wird, ist nichts anderes als Show und PR“, sagt Gerald Loacker. „22.000 Betreuerinnen und Betreuer allein aus Rumänien. Hier muss man kein mathematisches Genie sein, um sich auszurechnen, dass ein oder auch zwei Züge pro Woche viel zu wenig sind, um den Betreuungsbedarf nur annähernd abzudecken. So viele Züge, wie wir bräuchten, so viele Telefonate kann Ministerin Edtstadler gar nicht führen.“ Die Leidtragendenden dieser elenden Farce seien die Arbeitskräfte, die seit Wochen in Ungewissheit verharren müssen, und in weiterer Folge die Menschen, die dringend betreut werden müssen sowie ihre Angehörigen. Loacker: „Es geht hier um mehr als schöne Fotos vor rumänischen Zügen. Es geht um echte Lösungen, rasche Unterstützung und große Versprechen, die nun auch tunlichst gehalten werden müssen.“

