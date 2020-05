Sky Vermarktungspartner in Österreich

Wien (OTS) - Sky Sport Austria hat die Vermarktung der beiden neu für die österreichische Werbewirtschaft verfügbaren Produkte „Sky Go“ und „Sky on Demand“ an die Pro7Sat1Puls4 Gmbh vergeben. Davon gänzlich unberührt ist die Vermarktung der linearen Abo-TV-Sender Sky Sport Austria 1-4 sowie der non-linearen Bewegtbild- und Display-Vermarktung auf skysport.at und skysportaustria.at, die seit 2013 sehr erfolgreich durch die IP Österreich erfolgt. An der Zusammenarbeit und dem Portfolio der IP Österreich ändert sich nichts.

