FP-Matiasek fordert sofortige Öffnung der Museen in Wien

Die Bundesregierung muss den Zugang zu Kultureinrichtungen ermöglichen

Wien (OTS) - Die 2. Landtagspräsidentin der FPÖ-Wien, Veronika Matiasek, fordert die sofortige Öffnung aller Museen in Wien, die vom Bund verwaltet werden.

„Sehr viele Menschen sehnen sich gerade jetzt nach einer wohltuenden Ablenkung von ihren Sorgen, die unter einer irrationalen Angstmache und einer wirtschafts- und arbeitsmarkttechnisch sehr angespannten Situation leiden. Der Genuss von Kultur ist jetzt wichtiger denn je“, weiß Matiasek.

Gerade in Zeiten wie diesen wäre es wichtig, Kultureinrichtungen wie etwa Museen zu öffnen. Sicherheitsbedenken habe Matiasek keine, weil die allermeisten Menschen Vernünftig genug seien und auch wüssten, wie man sich in dieser Zeit richtig verhält.

„Auch in Museen kann man mühelos die Sicherheitsabstände einhalten und kontrollieren. In den allermeisten Einrichtungen greift man auch nichts an, sondern genießt einfach nur den Anblick vieler Museumsschätze. Der Mensch kann eben nicht nur von Toilettenpapier und Nahrungsmittel leben, er braucht auch geistige Nahrung“, bringt es Matiasek auf den Punkt.

Zudem sei es in dieser Ausnahmesituation eine „riesige Chance“ gerade jene Menschen für Kultur zu begeistern, die unter normalen Umständen und im hektischen Alltagstrubel keine Zeit fänden kulturelle Einrichtungen zu besuchen, meint Matiasek.

„Ich fordere die verantwortliche Kulturstaatssekretärin Lunacek auf, in dieser Angelegenheit aktiv zu werden und die Museen mit sofortiger Wirkung zu öffnen“, schließt Matiasek. (schluss)

