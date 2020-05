FPÖ – Haider zu EU-Festakt: Motto „Mehr Europa wagen“ ist angesichts des EU-Corona-Debakels völlig unpassend

„Mehr Österreich“ mit Eigenreflexion und Selbstkritik statt EU-Lobhudelei wäre angebracht

Wien (OTS) - „Angesichts des völligen Versagens der EU in der Coronakrise ist das Motto „Mehr Europa wagen“ für einen EU-Festakt nur als völliger Fehlgriff zu bezeichnen“, erklärte der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider.

„Mehr Europa wagen“ ist das Motto des heutigen Europatag-Festaktes anlässlich 25 Jahren Mitgliedschaft Österreichs in der EU. Gerade in der Coronakrise zeige sich einmal mehr, wie unersetzlich die Nationalstaaten in Europa seien. Während EU-Granden nur große Reden geschwungen hätten, sei die Union ansonsten völlig untätig geblieben und hätte die Mitgliedsstaaten mit ihren Problemen allein gelassen. „Die Untätigkeit und Ideenlosigkeit der EU-Führung ist wohl nichts, worauf man besonders stolz sein kann. Gerade in der jetzigen Krisenzeit gibt es wenig Gründe für einen derartigen Festakt“, so Haider.

„Außerdem halte ich es für geradezu zynisch, im Hinblick auf die Rekordarbeitslosigkeit nicht nur in Österreich, einen Friede-Freude-Eierkuchen Festakt zu veranstalten“, kritisierte Haider. „Mehr Österreich – wie von der FPÖ schon im letzten EU-Wahlkampf gefordert - samt Eigenreflexion und Selbstkritik statt EU-Lobhudelei täten der EU gut. „Eine solche Veranstaltung wäre ein geeigneter Ort, um Schwächen und Fehler zu analysieren“, forderte Haider. Ein einfaches Weitermachen wie bisher dürfe es nach dieser Fehlleistung der EU nicht mehr geben, betonte Haider.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at