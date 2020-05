Erlebnis Österreich: Die Schlösserstraße im Südburgenland

Eine Produktion aus dem Landesstudio Burgenland. Sendedatum: Sonntag, 10. Mai 2020, 16.25 Uhr, ORF 2

Eisenstadt (OTS) - Im Südosten Österreichs befindet sich eine der burgen- und schlösserreichsten Gegenden Europas. Zum Schutz des Landes und zur Sicherung der Verkehrswege errichtet, wurden die südburgenländischen Burgen bis ins 17. Jahrhundert in ihrer Wehrhaftigkeit ausgebaut. Die Dokumentation aus dem Landesstudio Burgenland ist am Sonntag, dem 10. Mai 2020, um 16.25 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Lebensfreude und das Miteinander prägen heute diese Burgen und Schlösser. In einem Land, das jahrhundertelang umkämpft war, tummeln sich heute Opernstars und Möchtegern-Ritter, Friedensvermittler und Hochzeitsverkünder rund um seine einstigen Wehrbauten.

Die Schlösserstraße verbindet all diese Bauwerke, die mannigfaltige Geschichten erzählen. Auf einer Fahrtstrecke von mehr als 350 Kilometern kann man diesen Geschichten nachspüren.

Der filmische Streifzug entlang der Schlösserstraße blickt in die Vergangenheit der imposanten Bauwerke, beleuchtet aber auch ihre Gegenwart und die ihres Umlandes. Der Film zeigt die Menschen, die die Burgen und Schlösser und das Land um sie herum mit Leben erfüllen, und blickt hinter die Kulissen ihrer Arbeit.

Gedreht wurde auf den Burgen Güssing, Schlaining und Lockenhaus, sowie in den Schlössern Rotenturm und Tabor.

